美情报高官称普京输不起侵乌战争但无迹象动用战略核武器

俄罗斯/乌克兰/战略核武器

俄罗斯总统普京表示，他决心继续在乌克兰进行战争，但美国最高情报机构认为普京自认输不起在乌克兰的侵略战争，但说没有迹象表明俄罗斯准备在冲突中使用战术核武器。

广告 继续浏览后续

据法新社引述美国最高情报机构认为，普京总统 "处于这样一种心态，他认为自己输不起"，普京并相信 "加倍努力将使他取得战争进展"。

美国最高情报机构官员是在《金融时报》在华盛顿组织的一次会议上这样分析说。

美国最高情报机构官员伯恩斯说：“到目前为止，乌克兰的抵抗并没有吓倒普京，"因为普京在发动这次入侵的选择上投入了很多。”

然而，美国中情局认为 "目前没有具体证据表明俄罗斯正在准备部署或甚至可能使用战术核武器。"

据伯恩斯说："鉴于我们从俄罗斯领导人那里听到的鹰派声明，我们不能轻视这些可能性"，并说他的机构仍然 "非常关注 "这个问题。

在2月24日开始入侵乌克兰后不久，俄罗斯就将其威慑力量，包括核武器，置于警戒状态。普京还含糊地威胁说，他已经准备好部署这些战术核武器。克里姆林宫的主人已承诺对任何外部干预冲突的行为作出 "迅速和烈火 "的反应。

法新社说，俄罗斯拥有许多战术核武器，其威力不及广岛原子弹，符合其 "升级-降级 "理论，即在与西方的常规冲突中首先使用低当量的核武器来重新取得优势。

据法新社的报道，美国中央情报局局长比尔-伯恩斯周六还表示，俄罗斯总统普京认为他无法承受在乌克兰的失败，并决心继续战争。