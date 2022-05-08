G7峰会 凸显欧美对泽连斯基团结支持

乌克兰/G7

乌克兰总统泽连斯基周日参加七国集团领导人的视频会议，此举富有象征意义。据G7轮值主席国德国政府官员称，5月8日是一个历史性的日子，标志着欧洲第二次世界大战的结束，二战给欧洲带来了恐怖、破坏和死亡。而乌克兰的战争使七国集团的凝聚力比以往更加重要。

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据法新社今报道，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）应于周日参加七国集团领导人的视频会议，因与此同时乌克兰担心在周一莫斯科纪念战胜纳粹德国的胜利之前，俄罗斯会对乌克兰城市马里乌波尔仍被围困的战士进行最后攻击。

泽连斯基应邀与会G7峰会。据德国总理朔尔茨正式发言人稍早说，"5月8日是一个历史性的日子，标志着欧洲第二次世界大战的结束，它给欧洲带来了恐怖、破坏和死亡。而乌克兰的战争使 "七国集团的凝聚力（......）比以往更加重要"。

德国今年担任七国集团的主席国，该集团还有加拿大、美国、法国、英国、意大利和日本为成员国。

德国总理朔尔茨的发言人说，今年年初以来的第三次会议将专门讨论乌克兰的局势，但没有进一步的细节。

美国总统拜登几天前曾提到这次会议，透露与可能对俄罗斯的额外制裁有关。拜登在星期三说："我们总是对额外的制裁持开放态度，" 报道还补充说，他将与七国集团成员讨论 "我们将做什么和不做什么"。

法新社说，今次七国集团会议是在俄罗斯5月9日阅兵前夕举行的，这次阅兵纪念苏联在第二次世界大战中战胜纳粹德国。

观察认为，俄罗斯侵乌战争不利状况下，俄罗斯总统普京可能利用此机会做出姿态。