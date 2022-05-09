乌克兰加入欧盟6月就讨论 马克龙提议先政治合作入盟

乌克兰/欧盟

欧盟委员会主席冯德莱恩周一表示，欧盟委员会计划在6月就乌克兰是否获得欧盟候选国地位发表意见，这可能为需要27个成员国同意的漫长谈判过程铺平道路。而法国总统马克龙同日呼吁建立一个 "欧洲政治共同体"，专门接纳乌克兰。

广告 继续浏览后续

欧盟委员会主席冯德莱恩今天表示，欧盟委员会计划在6月就乌克兰是否获得欧盟候选国地位发表意见。冯德莱恩说， 我们期待着收到（乌克兰）对加入欧盟调查问卷的答复。欧盟委员会主席在推特上说："欧盟委员会打算在6月开始讨论。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟于3月7日启动了审查来自乌克兰以及格鲁吉亚和摩尔多瓦的成员资格申请的程序。乌克兰总统泽连斯基4月18日表示，希望乌克兰将 "在未来几周内 "获得候选国地位。他感谢布鲁塞尔的速度，指出获得欧盟候选国地位通常 "需要几年时间"。

泽连斯基随后向欧盟驻乌克兰大使马蒂-马西卡移交了两份构成欧盟成员国申请的大量文件。

罗马尼亚于2007年加入欧盟，却是在1995年6月22日就提出申请，委员会的意见于1997年7月15日公布。

一旦委员会的意见出台，候选国和欧盟行政部门之间的讨论就开始了，然后才开始正式的入盟谈判，这需要欧盟27国的一致同意。融入欧盟是一个漫长的过程，需要使候选国的立法更接近欧洲法律。这需要就许多问题进行复杂的谈判，并对一个处于战争中的国家制定特别标准，如政治稳定和市场经济运作。

法新社说，在3月的凡尔赛首脑会议上，欧盟国家元首和政府首脑排除了乌克兰迅速加入欧盟的可能性，但同时为建立更紧密的关系打开了大门。

目前有五个国家是欧盟成员国的正式候选国：北马其顿、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和土耳其。

仍据法新社自斯特拉斯堡消息，法国总统马克龙周一呼吁建立一个"欧洲政治共同体"，专门为了接纳乌克兰，与此同时，乌克兰可以继续加入欧盟的程序，这将可能需要几十年。

据马克龙解释，"这个新的欧洲机构将使坚持我们欧盟价值观的欧洲民主国家找到政治合作、安全和合作的新领域。"

法国总统马克龙是在欧洲未来愿景讨论会议闭幕时如此说的。