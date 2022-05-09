普京侵乌战争新理由：遏阻西方侵略俄罗斯

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京今天在莫斯科红场年度胜利日阅兵和庆祝活动发表演说，就侵略乌克兰战争，普京表示，俄罗斯必须介入乌克兰，因为西方国家“准备侵略我们的领土，包括克里米亚”。普京没有指明哪一个西方国家准备侵略俄罗斯。此前普京一直辩护说为去纳粹化而对乌克兰发动特别军事行动。

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俄罗斯总统普京二战胜利日演说称介入乌克兰是为遏阻西方侵略俄罗斯。据中央社今天报道称，普京在纪念苏联在第二次世界大战击败纳粹德国的胜利日演说中指出，北大西洋公约组织在俄罗斯边界制造威胁，西方世界并不理会俄国的关切，他们有其他计划，俄国必须及时展开特别军事行动，这是唯一正确的决定。

普京还提到，乌东顿巴斯地区（Donbas）的志愿军和俄国军队正为他们的祖国而战。普京还承诺会帮助阵亡和受伤的俄罗斯军队官兵家属。

根据美国有线电视新闻网（CNN）消息，克里姆林宫发言人告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti），胜利日阅兵空中项目因为天候关系取消。该报道称，空中阅兵项目原本将有77架飞机飞越莫斯科红场上空，纪念苏联二战击败纳粹德国77周年。