欧盟理事会主席米歇尔突访敖德萨力挺乌克兰 遇俄军导弹袭击被迫躲掩体

欧盟/乌克兰

欧盟理事会主席，比利时人米歇尔今天突访乌克兰敖德萨，并在敖德萨会见乌克兰总理奇米格尔。会谈中突遇俄罗斯军队发射导弹袭击，米歇尔被迫躲进防空掩体。米歇尔的访问行程事先没有预报透露。此后是否前往基辅会见乌克兰总统泽连斯基，没有细节报告。

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法新社今天自基辅引述一位欧盟官员说，在突然访问乌克兰南部城市敖德萨时，欧洲理事会主席米歇尔因导弹袭击而被迫躲进掩体避难。

据消息人士称，在米歇尔和乌克兰总理丹尼斯-奇米格尔的会议上，与会者都不得不中断会议而躲进掩护体，因为导弹再次击中敖德萨地区。

法新社引述米歇尔在推特上写道，他来到敖德萨是为了庆祝欧洲日。

米歇尔对乌克兰称："你们并不孤单。欧盟就在你们身边。"他并谴责2月24日对乌克兰发起的 "俄罗斯侵略"。

据欧盟官员称，米歇尔在这次突然访问中还关注俄罗斯战争对全球供应链的影响，特别是在谷物方面。法新社说，由于俄罗斯对黑海封锁，许多谷物出口被阻挡在港口。据消息人士说，这种封锁不仅损害了乌克兰的经济，而且还阻碍了世界获得重要食品的机会，危及全球粮食安全。

乌克兰总统泽伦斯基周一今天宣布，他与欧盟委员会主席冯德莱恩进行了视频会议，并讨论了乌克兰成为欧盟成员国候选国的议题。