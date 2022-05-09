泽连斯基谴责普京红场炫兵耀武 呼吁把侵略者赶出乌克兰

乌克兰/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基今天表示，乌克兰不会让俄罗斯侵占1945年对纳粹的胜利，而星期一这一天俄罗斯大张旗鼓地庆祝前苏联在第二次世界大战中的胜利。泽连斯基呼吁将侵略者赶出乌克兰。

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乌克兰总统泽连斯基称，“我们为我们的前辈感到骄傲，他们与反希特勒联盟中的其他民族一起，打败了纳粹。” 泽连斯基在视频信息中还说："我们不会让任何人独吞这一胜利，使这个被窃据为他们自己的胜利。"

视频中，泽连斯基走在基辅的Khrechtchatyk中央大道上。

泽连斯基说：我们的敌人梦想着我们放弃庆祝5月9日和对纳粹的胜利，这样，普京所称的去纳粹化这个词就有机会了。

对乌克兰的去纳粹化是俄罗斯总统普京为2月24日入侵乌克兰而提出的主要理由。

莫斯科于周一在红场举行阅兵式展示军队武力，以纪念1945年战胜纳粹德国，俄罗斯年年在5月9日庆祝这一胜利。

但泽连斯基呼吁，"数以百万计的乌克兰人为反对纳粹而战（... )，把纳粹赶出卢甘斯克，把纳粹赶出顿涅茨克，从占领者手中解放赫尔松、梅利托波尔、别尔江斯克，把纳粹赶出雅尔塔、辛菲罗波尔、科尔奇和整个克里米亚。从纳粹手中解放马里乌波尔。"泽连斯基例举了目前被俄罗斯军队占领的乌克兰东部和南部的城市以及俄罗斯在2014年吞并的克里米亚。

泽连斯基继续说：“他们要把纳粹赶出了整个乌克兰，但我今天提到的那些城市特别鼓舞了我们，它给了我们信心，我们将把占领者赶出我们的领土。”

据泽连斯基坚持说：“在战胜纳粹的日子里，我们正在为另一个胜利而战，通往这一胜利的道路是漫长的，但我们对我们的胜利没有任何怀疑。”

泽连斯基说，“我们当时赢了，我们现在也会赢。”

泽连斯基最后说："很快，乌克兰将庆祝两天的胜利。"