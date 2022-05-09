特鲁多：西方世界将全力确保普京侵乌战争以失败告终

特鲁多访基辅

加拿大总理特鲁多8日突访基辅，和乌克兰总统泽连斯基会晤。特鲁多在当天联合记者会上表示，加拿大将向乌克兰提供5000万加元的额外军事援助，并进一步加强对俄罗斯的制裁。

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加拿大总理特鲁多说，世界将作出一切努力确保俄罗斯总统普京发动的乌克兰战争将以失败而告终。普京在卫国战争纪念仪式上则强调，对乌克兰的特别军事行动是必要的正确决定。

特鲁多5月8日在访问乌克兰期间接受路透社专访时说，普京需要明白，西方世界绝对下定了决心，坚决抗击他正在实施的侵略战争。

特鲁多说，“他非法发动战争并不断升级，他跨越红线进一步入侵乌克兰，这意味着我们将尽全力确保他将失败。”

加拿大宣布将向乌克兰提供新的武器装备，并重开驻基辅的大使馆。

特鲁多还说，所有已经对莫斯科实施制裁的国家都决心要维持制裁措施，有必要的话甚至可以长达许多年。

星期一 ，普京在红场为纪念卫国战争77周年举行的阅兵仪式上发表讲话，称对乌克兰的军事行动是一个强大、独立和主权国家必须作出的正确决定。他指责北约和其他欧洲国家过去一段时间来不顾俄罗斯对安全的担忧，称西方国家正准备入侵历史上属于俄罗斯的领土，包括克里米亚。

加拿大总理特鲁多说，普京的行为让数百万俄罗斯人在二战期间为自由、为对付法西斯而战并献出生命的记忆蒙羞。