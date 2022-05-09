美国液化天然气在俄停产前运入欧洲码头

天然气供应

俄罗斯现已正式切断对波兰和保加利亚的天然气供应，在这之前，两国宣佈拒绝以卢布支付其俄国的天然气长期合同。行业指出，爲保障欧洲天然气运输，美国的液化天然气将会成爲一个关键，帮助欧洲提供足够的天然气来度过难关。

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在目前情况下，有65%的美国液化天然气送往欧洲，大多数北欧液化天然气接收站的产能已经超过 100%，而波兰目前为 117%。同时，波兰也有大量的天然气储备，福布斯报导説，目前波兰的天然气存量已经达到惊人的76%。

美国能源署声明説，在目前局势下，液化天然气出口将继续引领美国出口的增长， 2022 年内有望达到平均每天 122 亿立方英尺 (Bcf/d)的输送量。如果实现，美国将在今年超过澳大利亚和卡塔尔，成为全球最大的液化天然气出口国。

莱斯大学贝克公共政策研究所能源研究中心指出，平均而言，欧洲整体的天然气储存量远不及波兰的水平，但仍然处于30%的夏季平均水平，可用于供应天然气以满足即时需求。对于德国、奥地利或意大利等未调整俄罗斯天然气供应计划的国家来説，他们仍在忙于寻找不来自俄罗斯供应的液化气来源，并准备在今年年底前在海岸安装液化天然气储存和再气化装置。

国际液化天然气进口国联盟组织（GIIGNL）总裁阿比特博尔（Jean Abitebul）表示，液化天然气市场正在快速增长，最近的价格上涨表现出需求与供应之间存在结构性失衡，乌俄战争加剧了价格波动，而当前的欧洲能源危机证明，液化气将成爲保证能源安全和经济稳定增长的主要部分。