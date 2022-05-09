英国防长谴责俄罗斯军队将领应被送上军事法庭

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俄罗斯总统普京2022年5月9日与军方在莫斯科红场阅兵。

俄罗斯总统普京今天利用二战战胜纳粹纪念活动大肆为侵略乌克兰战争辩护。欧洲军评普遍批评俄罗斯军队侵略乌克兰组织差，装备差，没有军人素质，犯有滥杀平民，奸淫烧杀恶行。英国国防大臣本-华莱士周一在俄罗斯庆祝1945年胜利的日子发表演讲时说，俄罗斯将军应该为他们在乌克兰的行为被送上军事法庭。

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英国国防大臣本-华莱士周一在国家陆军博物馆发表讲话，谴责俄罗斯总统普京利用战胜纳粹德国77周年纪念日来掩盖他在乌克兰的错误。英国防长谴责普京对在乌克兰侵略战争中失败的反应却是“可耻的自我保护，再加上失败、愤怒、不诚实和寻找替罪羊。”

据法新社今天引述英国防长在国防部办公室发布的讲话节选中说：“所有职业军人都应该对俄罗斯军队的行为感到震惊。”

英国国防大臣本-华莱士说，俄罗斯士兵“不仅参与了非法入侵和战争罪行，而且他们的指挥官也辜负了自己的士兵，由此他们应该被送上军事法庭。”

华莱士批评称，"俄罗斯将军们身着阅兵服，被众多勋章压得喘不过气来。在普京劫持他们祖先的骄傲历史中完全是同谋，这很荒谬可耻。

据英国部长说："相反，俄罗斯军官与军人现在是为低级黑帮活动服务的人，造成了很多无意义的痛苦。

法新社说，周一上午，乌克兰总统泽连斯基说，在俄罗斯大张旗鼓地庆祝二战胜利之际，乌克兰不会允许普京挪用对纳粹的胜利。