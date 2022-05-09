英媒：如果普京骤逝谁会接班？

俄罗斯/普京

普京已经修改了俄罗斯法律，使他有可能再领导这个国家15年。但他能坚持那么久吗？俄罗斯政治的复杂性和隐秘性使得很难预测如果普京去世，谁将接任俄罗斯领导人。专家警告，但最有可能的竞争者可能对西方更加敌视。

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据英国dailystar日报署名迈克尔-莫兰报道，专家称，如果普京去世，他的继任者可能会更加 "强硬和激进。

据该报道，一段时间以来，关于俄罗斯领导人普京正在遭受严重的健康问题的传言不断涌现，据说是帕金森病或某种形式的腹腔癌。自从俄罗斯入侵乌克兰的行动明显变成一次令人尴尬的失败后，这些传言就被加入了猜测，认为普京可能被认为是这场灾难的唯一罪魁祸首，并被克里姆林宫老板位上赶下台。

但是，一位俄罗斯政治专家警告说，最有可能取代普京的两个人可能比目前管理该国的前克格勃特工更加强硬和激进。

69岁的普京尚未指定正式的继任者，在短期内，如果领导人死亡或丧失能力，总理米修斯丁将自动掌权。但在此之后，莎拉-惠特莫尔博士告诉《镜报》，根据宪法，总理接任，然后需要在三个月内组织一次选举。克里姆林宫内部将有动作，以选择下一次总统选举的 "赢家"。普京身边的政权很可能会选择一个合适的、值得信赖的继任者，以满足他们的利益。

据牛津布鲁克斯大学的俄罗斯国内政治专家惠特莫尔博士说，最有可能的竞争者之一是安全委员会安全秘书尼古拉-帕特鲁舍夫--前克格勃反情报官员。现年70岁的帕特鲁舍夫被认为是乌克兰战争战略的主要设计师之一，也是让普京相信基辅被新纳粹分子所控制的人。

普京的另一个潜在继任者可能是他忠诚的国防部长谢尔盖-绍伊古。近年来，他一直是一个高调的人物，尤其是在入侵乌克兰之后。，他被吹捧为潜在的继任者，被视为一个受欢迎和可接受的面孔。

据莎拉-惠特莫尔博士说，"也可能是一个我们不知道的人，就像普京是怎么上位的，"惠特莫尔博士指出，“普京当时是个无名小卒。”莎拉-惠特莫尔博士分析，"甚至可能是更强硬的人。俄罗斯在似乎有不满情绪表达的地方，往往是批评普京在乌克兰不够强硬，谴责他太温和了。"

该报道原文链接：https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/putin-suddenly-died-replacement-could-26898310