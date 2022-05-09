阅兵当天 俄多家电视台被黑屏幕播放反战宣言

5月9日阅兵式

根据法国数字技术创新媒体Numerama5月9日的报道：俄罗斯卫星电视直播中，好几个频道都出现了反战标语。标语说：“我们不要战争！”“你手上有成千上万乌克兰人和数百名被杀儿童的鲜血”、“电视和政府当局在撒谎”等。俄罗斯规模最大的全国电视频道之一 MTS、俄罗斯独立电视台（NTV）官网、俄罗斯付费电视运营商Rostelecom、俄罗斯的线上串流平台Wink等重要电视频道字母均被骇客入侵。

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俄罗斯入侵乌克兰之战，已经进入第75天。周一，莫斯科举行阅兵仪式，电视直播中出现了反战标语。与此同时，被围困在亚速钢铁厂的乌克兰战士，誓言将奋战到底。

周一，莫斯科纪念二战胜利集会。普京在阅兵仪式上称，俄军正在乌克兰东部“保卫祖国”。

俄罗斯总统普京：“我现在向我们的武装部队和顿巴斯的民兵发表讲话。你们正在为自己的祖国和未来而战，好让人们不忘记二战的教训。”

阅兵式展示了两千多件军事装备、四百多架军机。同时，俄军继续围困马里乌波尔亚速钢铁厂。守卫在那裡的乌克兰士兵表示，不会投降。

乌克兰亚速军团队长 Sviatoslav Palamar：“只要我们还活着，我们将永远为正义而战，击退俄罗斯占领者，拯救平民和受伤的士兵。”

週一，泽连斯基表示，普京重蹈希特勒政权的覆辙，注定要失败，乌克兰一定会赢。

英国防长华莱士周一说，普京在乌克兰没有胜利的日子，只有失败和耻辱。

英国防长华莱士：“从长远来看，普京绝对是失败的。俄罗斯已经不是过去的样子了。他变得更弱，而不是更强。他的武装力量被暴露，已不是世界认为的拥有超强武装力量。”

美国第一夫人吉尔·拜登周一访问斯洛伐克，表示继续支持乌克兰。

美国第一夫人吉尔拜登：“我说，我看到了支持乌克兰人民有多么需要，我见到的人们亲身经历过恐怖和残暴。”