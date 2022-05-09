首出状况？斐济司法叫停扣留俄罗斯寡头豪华船

乌克兰/俄罗斯/斐济

属于俄罗斯寡头苏莱曼-克里莫夫的超级游艇Amadea号命运或有变。Amadea号自4月中旬以来，Amadea号长期停泊在斐济西部的劳托卡，自美国发出扣押令以来，就一直被当地政府扣押。上周，一家当地法院授权进行扣押。但在上周五，上诉法院 "宣布暂时中止 "其执行。

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据法新社今天引述斐济检察官表示，斐济法院已暂停扣押一艘涉嫌属于俄罗斯寡头苏莱曼-克里莫夫的超级游艇，后者因乌克兰战争受到美国制裁。消息人士说，估计价值3.25亿美元的Amadea号游艇仍由斐济警方保管，并被禁止离开该国。

自4月中旬以来，Amadea号一直停泊在斐济西部的劳托卡，自美国发出扣押令以来，一直被当地政府扣押。上周，一家当地法院授权进行扣押。但在周五，上诉法院 "宣布暂时中止 "其执行，检察院的一位女发言人周一告诉法新社。

一家正式注册为游艇所有者的公司，即Millemarin投资公司，在斐济法院对扣押行为提出质疑。

据检察院发言人说，新的庭审定于周四举行。

然而，一些网站显示，这艘船的真正主人是俄罗斯议员和商人苏莱曼-克里莫夫，美国当局也有这样的说法。美国司法部上周表示，克里莫夫是一群寡头的一部分，"他们通过腐败及其在世界各地的恶性活动，包括占领克里米亚，从俄罗斯政府那里获利"。

据专业网站superyachtfan.com报道，Amadea号长107米，有游泳池、按摩浴缸、直升机停机坪和甲板上的 "冬季花园"。

法新社说，美国在今年3月宣布成立一个专门起诉 "腐败的俄罗斯寡头 "和所有违反华盛顿对莫斯科采取的制裁的人的小组。据白宫称，自那时起，美国已经 "制裁和封锁了价值超过10亿美元的船只和飞机，并冻结了俄罗斯精英在美国账户中的数亿美元资产"。

美国总统拜登希望清算这些资产，用这些钱来赔偿乌克兰所遭受的遭侵略损失。