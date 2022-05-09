5月9日：莫斯科相信恫吓

乌克兰/俄罗斯

莫斯科今天正在炫耀昔日超级大国军队，以庆祝1945年战胜纳粹德国，这是为激励俄罗斯军队在乌克兰挣扎的部队而进行的武力展示，基辅今天指控60名平民在一所学校被俄罗斯导弹炸死。俄罗斯总统普京今天发表备受瞩目的演讲，评论称他有机会在多次发出核威胁后发出新的警告。俄罗斯威胁拥有两分钟就能打到伦敦或者欧洲其他国家首都的厉害核导弹。

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据法新社今天引述俄罗斯国防部消息，旨在让俄罗斯总统在发生核战争时继续从空中驾驶国家的伊尔-80"末日飞机"阅兵时飞越红场，几件能够发射核导弹的武器也在阅兵中亮相。据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，参加过乌克兰攻势的伞兵也应出席。

普京周日在5月8日的讲话中多次将第二次世界大战与乌克兰冲突相提并论，称 "如同1945年，胜利将属于我们"。

但是乌克兰总统泽连斯基则指责俄罗斯总统普京 "忘记了1945年对胜利者来说重要的一切"。

泽连斯基在纪念欧洲世界冲突结束的演讲中说，"邪恶又回来了"，"穿着不同的制服，打着不同的口号，但目的是一样的"。泽连斯基将俄罗斯对他的国家乌克兰的入侵与纳粹德国对欧洲国家的侵略相提并论。

泽连斯基在周日晚上的视频讲话中抨击了俄罗斯在乌克兰几个地区的 "暴力轰炸"，包括周六在卢甘斯克地区Bilogorivka的一所学校造成 "60名平民 "死亡的爆炸事件，泽连斯基说，“仿佛今天不是5月8日，仿佛明天不是9日，此时的关键词应该是所有正常人的和平。”

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)的发言人称，古特雷斯对这次轰炸事件感到 "震惊"。

卢甘斯克州州长Sergei Gaidai周日上午告诉俄语的Current Time电视台，袭击发生时，现场 "共有90人"。"他说，“学校完全被炸毁了。”