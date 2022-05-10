俄国两记者勇敢发布文章 痛批普京入侵乌克兰战争

反战文章

美国有线电视新闻网（CNN）报导，俄罗斯两位记者10日在支持克里姆林宫的新闻网站发布至少30篇文章，大胆批评俄国总统普京入侵乌克兰的行动，但几乎立即被下架。

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CNN检视了这些文章，其中有些假借苏联击败纳粹德国77周年的名义，但其他文章则批评普京利用俄国的胜利日为他在乌克兰的杀戮行径找借口。

这两位记者是波利雅科夫（Egor Polyakov）和米罗什尼科娃（Alexandra Miroshnikova），他们在文章中明白指控普京发动“21世纪最血腥的战争”，并且宣称俄国国防官员向黑海舰队沉没旗舰遇难官兵的亲人撒谎。

他们在刊登在新闻网站Lenta.ru的文章中说：“普京和他的集团注定在战争结束后要面临审判。普京和他的亲信在输掉这场战争后，将无法为自己开脱或逃走。”

这两位记者都是Lenta.ru的商情记者，这个主要新闻网站力挺克里姆林宫，母公司最近才获俄国联邦储蓄银行（Sberbank）收购，而这家国营银行因俄国入侵乌克兰遭到美国制裁。CNN想和这两位记者和lenta.ru联系询问此事，但都未获得回应。

在波利雅科夫和米罗什尼科娃两人的文章出现后，俄国独立新闻网站Mediazone刊出据称是出自他们两人的声明，他们在其中表示：“普京是个偏执狂独裁者。普京必须下台，他发动毫无意义的战争，将使俄国陷入深渊。”

俄国媒体极少见到批评政府的报导，自2月底乌克兰战争开始后更是如此。俄国国会3月初并通过法律，重罚散布有关乌克兰战争不实资讯者。

俄罗斯国营电视台第一频道（Channel One）的编辑奥斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），3月间曾闯入正在直播黄金时段晚间新闻的摄影棚，高举以英文写的标语“停止战争”，她遭拘押获释后被罚款并离职，外界担心她会遭到迫害，但她不愿离境。