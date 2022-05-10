俄罗斯寡头财富暴失但他们不会起来反普京

俄罗斯/寡头

游艇、豪华房地产、私人飞机和艺术品收藏：俄罗斯入侵乌克兰后西方实施的制裁剥夺了富有的俄罗斯寡头们的 "巨大财富"。但这些制裁的有效性难以评估。有专家评论说，这些寡头不太可能联合起来反对普京。

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俄罗斯发动侵略乌克兰战争后，西方推动的高调的资产冻结对俄罗斯寡头造成了沉重打击，他们中的许多人是在苏联的废墟上发家致富，也有的在普京执政的20年里被打压。

据法新社今天报道说，在英国，自入侵乌克兰开始以来，已有100多名商人和他们的家人受到制裁。美国的目标是140个，欧盟是30多个。据英国交通大臣格兰特-沙普斯（Grant Shapps）称，目的是通过剥夺寡头们（他们被指控在享受西方生活方式的同时将其财富用于权力服务）的 "巨额财富"，来打到他们的痛处。

在伦敦，由于多年来容纳了许多俄罗斯人，有时被称为 "伦敦城"，"现在正在撤掉了欢迎垫"，甚至包括罗曼-阿布拉莫维奇也成为了目标，导致他在2003年购买的伦敦足球俱乐部切尔西被出售。

但是，在一个高度全球化的经济中针对这么多人仍然是 "完全未知的领域"，政府研究所智囊团的研究员亚历克斯-尼斯指出，这将造成 "西方和俄罗斯之间的深刻裂痕"，甚至在战后。俄罗斯独立政治分析家康斯坦丁-卡拉切夫认为，普京在乌克兰的 "特别行动 "可能持续 "多年"。他告诉法新社，如果解除制裁的决定是基于乌克兰的局势，那么西方就 "永远不会解除制裁"。

制裁造成雪崩现象。福布斯杂志上个月已经以制裁的影响为由，将34名俄罗斯人从福布斯亿万富翁名单中删除。据伯明翰阿斯通大学的社会学家、书名为《富有的俄罗斯人》的作者伊丽莎白-辛普弗斯尔说：侵乌战争对他们来说绝对是一场灾难。

以大量俄罗斯艺术品收藏而闻名的俄罗斯人彼得-阿文告诉《金融时报》，他 "不确定是否还允许有人为他打扫卫生或开车接送他"。他现在更担心会被驱逐出英国。

据法新社说，许多俄罗斯寡头拥有多个国籍，其实不急于返回俄罗斯。西方国家是一个 "只要他们害怕在俄罗斯被起诉就可以去和待下去的宝地"。

制裁所针对的资产范围是巨大的。根据英国政府的数据，仅罗曼-阿布拉莫维奇的身价就超过90亿英镑（105亿欧元）。

欧盟成员国报告说，已经冻结了近300亿美元的俄罗斯资产，包括70亿美元的游艇、直升机、房地产和艺术品。

美国已经制裁或封锁了属于与克里姆林宫关系密切者的价值超过10亿美元的船只和飞机。上个星期，应华盛顿的要求，斐济警方将一艘价值超过3亿美元的106米长的游艇收缴，该游艇与苏莱曼-克里莫夫（Suleiman Kerimov）有关，后者是一名亿万富翁和欧盟及美国制裁的议员。

这些措施不仅是不幸的，但普通俄罗斯人也喜欢看'富人也哭。

至于制裁的目的，据专家说，"利用经济制裁来试图迫使外交政策发生变化，但事实证明并不有效"，尽管制裁会 "削弱俄罗斯的战斗能力"。专家表示，这些寡头不太可能联合起来反对普京。因为公开发表反对普京的言论不符合他们的利益。