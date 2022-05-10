意大利

周二，意大利总理德拉吉和美国总统拜登在白宫举行的一次会议上展现了他们的团结；并一致反对俄罗斯侵略乌克兰。到访的意大利总理德拉吉和拜登交谈，记者在场。拜登表示： “你一直是一个好朋友；也是一个伟大的盟友”。

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在两位领导人实际会晤开始之前，美国总统拜登对记者表示：普京一直认为他可以分裂我们，但我们都在加倍努力。

大利政府首脑认为，俄罗斯入侵乌克兰反而“加强”了美国和意大利之间的联系，更广泛地说是美欧之间的联系。

意大利总理德拉吉预测欧盟将发生“剧烈变化”，他说欧盟将不得不加强团结。美国总统拜登表示，强大的欧洲代表着和美国的一种“竞争”；即便是这样， “一个强大的欧盟符合美国的利益”。

意大利对俄罗斯天然气的依赖性很大，他和莫斯科有着传统友好关系，但德拉吉政府一直是制裁俄罗斯的支持者。与其西方盟国一样，罗马也向乌克兰赠送了武器，尽管支持德拉吉的广泛政府联盟内部对此越来越感到不安。该联盟中包括极右翼也有左翼人士担心战争会扩大范围。

意大利央行前行长还承诺支持欧洲对俄罗斯能源部门的所有制裁，尽管这会给意大利带来风险，目前意大利 40% 的天然气进口源于俄罗斯。

下个月将举行七大工业七强 G7 和北约峰会。意大利总理访美意义重大。意大利总理德拉吉希望与美国保持特别密切联系，他曾在美国学习，并在世界银行和私人银行高盛就职。

在华盛顿逗留期间，德拉吉先生将于周三从财政部长耶伦手中获得由智库大西洋理事会颁发的奖项。