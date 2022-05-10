拉夫罗夫夜访阿尔及尔 加固石油防线？

乌克兰敖德萨遭俄军轰炸。 2022年5月10日照片 © REUTERS - STRINGER

作者： 小山 3 分钟

俄罗斯外长拉夫罗夫于昨天晚上抵达阿尔及尔，与阿尔及利亚外长拉姆丹-拉马姆拉举行会谈，并受到总统阿卜杜勒-马吉德-特布恩的接见。拉夫罗夫今天继续访问阿尔及利亚。法新社说，阿尔及利亚是莫斯科的重要盟友，也是一个天然气出口国，阿尔及利亚越来越受到寻求减少对俄罗斯天然气依赖的欧洲国家的青睐。阿尔及利亚或寻求平衡，息事宁人称它的石油出口能量有限。