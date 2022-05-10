拉夫罗夫夜访阿尔及尔 加固石油防线？
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俄罗斯外长拉夫罗夫于昨天晚上抵达阿尔及尔，与阿尔及利亚外长拉姆丹-拉马姆拉举行会谈，并受到总统阿卜杜勒-马吉德-特布恩的接见。拉夫罗夫今天继续访问阿尔及利亚。法新社说，阿尔及利亚是莫斯科的重要盟友，也是一个天然气出口国，阿尔及利亚越来越受到寻求减少对俄罗斯天然气依赖的欧洲国家的青睐。阿尔及利亚或寻求平衡，息事宁人称它的石油出口能量有限。
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法新社今天引述阿尔及利亚当地媒体消息，拉夫罗夫的此次访问是自2019年1月以来首次访问，恰逢俄罗斯和阿尔及利亚建立外交关系60周年。
据俄罗斯官方机构塔斯社消息说，4月18日，俄罗斯总统普京与曾与阿尔及利亚总统特布恩通了电话，讨论 "石油出口国集团内部的协调"，以及乌克兰局势。
阿尔及利亚是一个天然气出口国，该国供应的天然气约占欧洲消费量的11%。俄罗斯则为47%。
自乌克兰被入侵以来，一些寻求减少对俄罗斯供应依赖的国家已经转向阿尔及利亚。
作为莫斯科的盟友，阿尔及尔低调称增加出口的能力非常有限。
法新社说，为了不与莫斯科对立，阿尔及利亚还重申，该国对欧洲的额外出口能力太有限，无法替代俄罗斯的天然气。
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