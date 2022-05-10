法墨提议再开安理会会议讨论乌克兰人道局势

法国与墨西哥提议再开安理会会议

鉴于乌克兰人道主义局势持续恶化，法国与墨西哥提议联合国安理会本星期四就俄罗斯与乌克兰的战争局势尤其是人道危机举行一次新的会议。安理会日程安排定本星期四举行公开会议。届时，安理会推出何种声明引期待，上个星期五，安理会罕见一致赞成在乌克兰停火和平，评论称安理会团结了。

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法新社今天援引联合国外交方面消息称，应法国和墨西哥的要求，这次会议将是自2月24日俄罗斯入侵以来安全理事会的第16次会议。一些国家，特别是西方国家认为，每周至少组织一次关于乌克兰战争的安理会会议，可以保持对俄罗斯的压力，并强化俄罗斯在国际舞台上的孤立。

据一位外交官说，就周四会议而言，法国和墨西哥已经要求联合国人道主义事务部（Ocha）和联合国儿童基金会（Unicef）提供简报。而这次会议是在周末乌克兰东部一所学校被炸后举行的，基辅称有60名平民在这次炸弹袭击事件中丧生。

该会议将在联合国人权理事会在日内瓦举行的特别会议的同一天举行，日内瓦的联合国人权会议是由乌克兰要求召开的，讨论 "乌克兰遭侵略致使乌克兰人权状况不断恶化"。

法新社说，新的安全理事会会议也将在上个星期五通过由挪威和墨西哥发起的安全理事会一致声明之后举行，该声明 "强烈支持 "联合国秘书长 "寻求和平解决 "冲突的努力。俄罗斯入侵乌克兰以来的第一次安理会显示团结表现，呼吁停战与和平的倡议，也得到了莫斯科的支持，而莫斯科此前一直阻挠安理会的倡议。

尽管有安理会一致呼吁，乌克兰战争没有任何停战迹象。