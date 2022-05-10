联合国人权理事会会议：俄罗斯说不参加西方联合“批斗”会

俄罗斯/联合国人权理事会

俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃周二表示，俄罗斯将不参加联合国人权理事会关于 "乌克兰人权状况恶化 "的特别会议。该发言人指称这次会议是"'西方集体'的又一次反俄行动。

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据法新社今天发自莫斯科报道称，俄罗斯外交发言人扎哈罗娃周二表示，俄罗斯代表团不愿意出席而给予这场以特别会议为形式的新的政治表演合法化。据她称，"不幸的是，俄罗斯关于这次对乌克兰特别军事行动的真正目标和当地真实情况的论证和澄清，被完全忽视了。"该发言人说，"很明显，这次也不会听到俄罗斯的声音。"

应基辅的要求，联合国人权理事会将于周四举行特别会议，并得到包括法国、冈比亚、日本、墨西哥、美国和波兰在内的其他15个理事会成员国，以及包括保加利亚、匈牙利、瑞士和土耳其在内的超过35个观察员国家的支持。

这是自联合国大会于4月初暂停俄罗斯在联合国这一国际组织最高人权机构的资格以来，就俄乌战争举行的第一次会议。

自2月24日以来，俄罗斯一直在乌克兰开展侵略攻势，但宣称俄罗斯的目的是让乌克兰 "非军事化 "和 "非纳粹化 "。