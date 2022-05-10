胜利日阅兵后 俄军在乌克兰南部与东部加大攻击力

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乌克兰马里乌波尔的亚佐夫钢铁厂仍在俄军炮火袭击下。 2022年5月8日照片

俄罗斯军队今天在乌克兰南部和东部的战斗加剧，仅在敖德萨，据乌克兰军方报告， 俄罗斯军队在敖德萨地区发动了7次导弹袭击。美国昨天通过《乌克兰民主国防租借法案》，将加大对乌克兰军事援助，抵御俄罗斯的侵略攻击。

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据法新社今天报道称，乌克兰南部和东部的战斗今天显示加剧，导弹还瞄准了敖德萨地区，乌克兰军队统计了7次袭击，造成1人死亡，5人受伤。

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔周一突然访问南部的敖德萨城市时，遭遇导弹袭击，就被迫躲进了防空掩体。尽管米歇尔不得不中断与乌克兰总理奇米格尔的会谈，米歇尔安抚乌克兰说，"你们并不孤单。面对俄罗斯的 "侵略"，"欧盟就在你们身边"。米歇尔并说，"只要有时间，我们一直都会和匿名在一起。"

据乌克兰总参谋部周二上午宣布，俄罗斯军队"继续在东顿巴斯地区的莱曼和塞维罗涅茨克地区准备进攻行动"，乌克兰军方报告说，俄军对马里乌波尔的Azovstal钢铁厂的炮击和空袭正在继续。

据卢甘斯克州长谢尔盖-盖达伊昨天稍晚说，"卢甘斯克东部地区的鲁比涅和比洛戈里夫卡周围发生了非常激烈的战斗"。

据法新社说，乌克兰可以指望美国更多的的军事援助。自冲突开始以来，美国提供的军援已经达到约38亿美元。

美国总统拜登总统周一签署了《乌克兰民主国防租借法案》，评论称应该会进一步促进这一军援进程。这项 "租借 "法采用了罗斯福在1941年通过的机制，赋予美国总统广泛的权力来支持对欧洲的反战努力。

乌克兰总统泽连斯基将美国的这一法律的通过视为 "历史性的一步"：泽连斯基在Twitter上写道，"我相信我们将再次共同获胜。而且我们将捍卫乌克兰的民主。是在欧洲。就像77年前一样。"