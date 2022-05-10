谁骇了俄罗斯视频Rutube？

俄罗斯/Rutube遭骇

俄罗斯视频平台Rutube公司今天在一份声明中承认，该平台今天仍然无法运作开放访问，因为该视频平台遭到了 "历史上最大的网络攻击 "。俄罗斯视频平台Rutube立志要成为美国巨头YouTube的竞争对手。昨天以来受到骇客袭击的还有俄罗斯其它主要大外宣媒体。至此尚没有澄清是谁骇了俄罗斯媒体。

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据法新社今天自莫斯科报道称，俄罗斯视频平台Rutube在Telegram上发布的声明说："我们确实面临着RUTUBE历史上最大的网络攻击。"声明说，恢复对该平台的访问 "将比工程师们最初想象的要长。

今天上午，Rutube.ru网站上出现了一个黑色的屏幕，伴随着白色字体的描述："维护工作正在进行中。该网站已被攻击。目前，局势得到了控制。用户的数据正在被保存。据Rutube称，该网站自周一以来一直无法访问，这一天俄罗斯大张旗鼓地庆祝5月9日对纳粹的胜利，并为俄罗斯入侵乌克兰辩护。

Rutube将这次攻击归咎于同一批黑客。匿名骇客在2月24日俄罗斯侵乌的攻势开始后，在过去持续两个月里不断攻击俄罗斯公共机构的网站。

5月9日，乌克兰媒体还通过照片报道，俄罗斯MTS、NTV-Plus、Rostelecom和Winx电视频道的广播系统都被黑客攻击，遭骇的俄罗斯媒体屏幕上，显示 "成千上万的乌克兰人和数百名被杀儿童的鲜血在你们手上。电视和当局都在撒谎。反对战争"等粗体字样。

5月9日上午，两名记者还在被认为忠于俄罗斯当局的新闻网站Lenta.ru上发表了一篇谴责俄罗斯对乌克兰进行 "血腥和荒谬 "的军事干预的长文。该文随后被迅速删除。据公开了身份的记者埃戈尔-波利亚科夫和亚历山德拉-米罗奇尼科娃说：“我们现在要寻找工作、找律师，也许还要找政治庇护。”

法新社说，3月，俄罗斯官方电视台Pervy Kanal公司的员工玛丽娜-奥夫西安尼科娃(Marina Ovsiannikova)举着一个标语牌冲进俄罗斯国家频道收视率最高的新闻节目直播间，批评莫斯科在乌克兰的军事侵略行动，并谴责国家控制的媒体进行有利于俄罗斯的假新闻 "宣传"，从而使自己名声大振。这一图像传遍了全世界，许多网民称赞它是在俄罗斯压制所有批评声音的背景下的一种 "非凡勇气 "的行为。