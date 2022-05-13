欧盟力求在本月达成对俄罗斯石油的分阶段禁运协议

石油禁运

4名外交官和官员5月13日说，尽管东欧有供应疑虑，欧洲联盟仍力求在本月达成对俄罗斯石油的分阶段禁运协议，反驳禁运可能延后或放水的说法。路透社报导，欧盟执行委员会为了回应俄罗斯2月24日入侵乌克兰，本月初提议对俄国祭出石油禁运令；但保加利亚、捷克、匈牙利和斯洛伐克等欧盟东欧成员国对俄国石油的依赖，为达成协议构成最大障碍。

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中央社报道，尽管欧盟执委会主席冯德莱恩看似难以说服对禁运提案批评最力的匈牙利总理欧尔班， 不过欧盟外交官和官员表示，他们仍对达成协议感到乐观。

一名欧盟高层外交官说：“会有协议的。”这名人士指出，对于目前依赖俄罗斯石油、有必要寻找其他供应来源的国家，提议中的转型及投资规模具有弹性。

第二名高层外交官表示，预计在本周末进行的技术性谈判之后，协议可能在16日欧盟各国外交部长于布鲁塞尔召开会议时就能达成。

第三名外交官则说，本周稍晚有机会达成协议；“这将由布达佩斯和布鲁塞尔的政治最高层做出决定，我对此很乐观。”

按照协议，大多数欧盟国家将须在今年底前对俄罗斯石油实施全面禁运，但匈牙利和斯洛伐克都已取得截至2024年底的豁免权，捷克则可豁免至2024年中期。