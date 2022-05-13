泽连斯基：马克龙为俄罗斯寻找出路是徒劳的，不会为普京留面子而失去主权

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月12日在接受意大利媒体采访时表示，“我们不应该为俄罗斯寻找出路，而马克龙这样做是徒劳的。我认为他有很好的经验：在俄罗斯自己想要并理解其需要（结束战争）之前，俄罗斯不会寻找任何出路。”

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泽连斯基周四晚接受了意大利广播电视公司电视一台（RAI 1）“Porta a Porta”节目的专访。他在采访中指出，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）试图找到与俄罗斯结束战争的外交语言是徒劳的，因为马克龙在寻求俄罗斯和乌克兰之间的调解方面已经有了负面的经验。

泽连斯基在采访中说：“我们不应该为俄罗斯寻找出路，而马克龙这样做是徒劳的。我认为他（马克龙）有很好的经验：在俄罗斯自己想要并理解它需要（结束战争）之前，它（俄罗斯）不会寻找任何出路。也许埃马纽埃尔知道的东西更多。我知道，他想在俄罗斯和乌克兰之间的调解中找到一些结果。但他没有找到任何结果。不是从我们这边，而是从俄罗斯那边（没有找到结果）。”

泽连斯基补充说：“而对于我来说，为了给普京留点面子而提出一些与我们的主权有关的事情是不太正确的。我们不准备为某人保留一些东西，并为此失去我们的领土。”

对此，法国总统府周五向法新社回应称：“共和国总统从未在未经泽连斯基总统同意的情况下与弗拉基米尔·普京讨论过任何问题”。爱丽舍宫方面补充说：“他（马克龙）一直说，应由乌克兰人决定他们与俄罗斯人谈判的条件。”

泽连斯基认为，欧洲在乌克兰战争问题上的立场与美国的立场没有区别，但一些欧洲领导人正在寻找与普京对话的机会。

泽连斯基对节目主持人说：“你是对的，一些欧洲领导人认为有必要为普京找到某些方法。但请理解——我们已经（这样）找了很多年了。今天，这些道路上有我们人民的尸体。”泽连斯基补充说：“我不准备找到这样的方法。”

据泽连斯基说，“当下应该有一个务实的对话，需要俄罗斯的愿望，因为这将是太晚了。另一个血腥的案例（将会发生），就像在布查、博罗迪扬卡和马里乌波尔那样——人们不会（对此）有耐心。”

泽连斯基还强调：“我们永远不会承认克里米亚是俄罗斯联邦的一部分。我们准备与俄罗斯联邦谈判，关于克里米亚的决定还没有来得及（提及）。现在正在进行一场战争，人的生命很宝贵。让我们把这个问题放在一边，如果它是痛苦的，使谈判进程复杂化，使乌克兰和俄罗斯的总统会晤进程复杂化的话。”

泽连斯基说：“我们在土耳其的代表团提出可以忽略这个问题，但不是永远。他们建议，我们各国应在10年内解决克里米亚问题。我们还没有听到这个问题的答案。”

泽连斯基指出，他也不准备谈论乌东地区的两个分离主义的所谓“共和国”的“自治”问题。

泽连斯基说：“他们（俄罗斯）摧毁了（顿巴斯）由我们控制的部分。现在他们已经承认它们（顿涅茨克和卢甘斯克）是独立的共和国，不是乌克兰的一部分。俄罗斯把它们分离出去了。”

此前，马克龙9日在“欧洲未来论坛”闭幕式上发表讲话，提议建立“欧洲政治共同体”。他在讲话中还表示，欧洲必须从过去历史的错误中吸取教训，确保在俄罗斯和乌克兰进行和平谈判时，没有任何一方受到羞辱。

马克龙指出：“我们未来必须建设和平，让我们永远不要忘记这一点。”他补充说：“我们将不得不与乌克兰和俄罗斯一起做这件事。讨论和谈判的条件将由乌克兰和俄罗斯确定。但这不会在否定中进行，也不会在相互排斥中进行，甚至不会在羞辱中进行。 ”

马克龙还坦言，乌克兰寻求在短期内加入欧盟是难以实现的。“我们都非常清楚，允许它加入的过程确实需要几年，也可能是几十年。”马克龙补充道，加入“共同体”并不能保证未来的欧盟成员国资格。

马克龙当天在推特上写道：“我们没有与俄罗斯交战。我们作为欧洲人正在为维护乌克兰的主权和领土完整而努力。为了我们大陆和平的回归。我们将帮助重建乌克兰，作为欧洲人，永远如此。”

泽连斯基是随后第一个对马克龙的发言表示保留意见的乌方高层。在周三面向法国大学生的视频讲话中，泽连斯基坚持强调乌克兰应尽快加入欧盟的重要性。

泽连斯基表示：“我们的加入只能加强欧盟，我们不能被保持距离”，他在回答关于马克龙提出的“政治共同体”的问题时指出：“我们不能一直保持这种不确定性；这就像一张桌子，全家人都在一起，你被邀请，但没有椅子放在你面前。这不公平。”他强调说：“乌克兰尊重欧盟，我们也希望得到同样的尊重。”

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周四在到访柏林期间所作出的答复则更加明确。他指出：“除了乌克兰的欧洲一体化之外，没有其他选择是可以接受的。 ”

库列巴说：“根据我们的理解，法国的提议与给予乌克兰欧盟候选国地位并不矛盾。”他强调说，如果“欧洲政治共同体”项目将乌克兰永久性地排除在欧盟之外，“这将是歧视性的、不公平的”，并且与法国和其他国家关于乌克兰属于欧洲大家庭的公开声明背道而驰。

库列巴说：“我们坚信，在6月底的欧洲理事会峰会上给予乌克兰欧盟候选国地位将符合欧洲的最佳利益。”