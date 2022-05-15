《南德意志报》：朔尔茨没有牵引力

德国州议会选举

德国社民党出身的总理朔尔茨遇挫，周日，德国人口最多的州北威州举行州议会选举，选举赢家是位居第一的基民盟和由老五跃升为老三的绿党。

周日，德国人口最多的州北威州举行州议会选举，选举赢家是位居第一的基民盟和由老五跃升为老三的绿党。第二大党社民党虽然获得了约26%的选票，但这是该党在北威州有史以来最差选举成绩。这对社民党总理朔尔茨来说，不啻是一个沉重打击。对朔尔茨缺乏领导能力的批评再次响起。媒体预告，朔尔茨领导的红绿黄政府将面临更多逆风。

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就在一周前的5月9日，德国北部的石荷州举行州议会选举，也是基民盟大大获胜，社民党一败涂地，猛丢了11个百分点。在八天内的两个州议会选举中，社民党都是大输家。这给备受批评的社民党籍总理朔尔茨带来更多压力。

《南德意志报》认为，北威州的选举结果也是对总理工作的第一次评估——而且总理得分看起来一点也不好看。朔尔茨没有牵引力。红绿黄联盟现在面临不安定时期。在野党基民盟领袖弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）则可以为自己的工作感到高兴了。

柏林《每日镜报》当晚表示，选举结果显示，去年德国联邦议会选举给社民党带来的东风现在已经飘散殆尽。社民党在石荷州和北威州似乎都没有恰当的人才来担当候选人，而社民党籍国防部长目前也被批不称职。在红绿黄联盟中，朔尔茨对联盟伙伴关怀也不够。朔尔茨以后的日子不会那么舒适了。他现在必须担心，人们是否会继续信任由他领导的红绿黄联盟。