乌克兰/俄罗斯

据报道，乌克兰国防部发布的这张图片显示，驶向伊久姆方向的俄罗斯军车被阻滞在哈尔科夫地区一座被炸毁的桥梁上。

乌克兰当局今天表示，乌克兰部队已经击退了俄罗斯军队，并重新控制了哈尔科夫东北部地区与俄罗斯的部分边界。俄罗斯军队在乌克兰东部多个地区遭到乌克兰军队反击。俄罗斯军队推进计划陷入胶着。

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据法新社今天引述哈尔科夫武装部队第127国土防卫旅第227营报告战局，该部队驱逐了俄罗斯人，并向边境转移，"该部队在其Facebook页面上发布了一段视频，视频中武装士兵站在一个涂有黄色和蓝色的边境哨所前，这是乌克兰国旗的颜色，并边防哨所钦贴有乌克兰国徽。乌克兰军方称，"我们为收复边界并修复乌克兰标志的士兵感到自豪。哈尔科夫州州长奥列格-西内古博夫在Telegram上写道：“我们感谢所有那些冒着生命危险将乌克兰从俄罗斯侵略者手中解放出来的人。”

乌克兰当局表示，在过去24小时内，有4人在导弹袭击中丧生，其中2人在东部卢甘斯克地区的Severodonetsk的一家医院遭到炮击，2人在南部的Mykolayev被炸。

乌克兰总统顾问Oleksiy Arestovich周日晚间表示，俄罗斯人正在将部队从哈尔科夫地区转移到顿巴斯的卢甘斯克，目的是占领塞维罗涅茨克市。

据卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊在Telegram上的一段视频中说："为了获得胜利的假象，敌人正专注于两个目标：要么向卢甘斯克地区的边界推进（该地区的一部分自2014年以来一直由亲俄分离主义分子控制），要么拿下目前基辅控制的地区首府塞维罗涅茨克。 州长说，俄罗斯军队周日对塞维罗多涅茨克一家医院的炮击造成两人死亡，九人受伤。

根据乌克兰总统周一上午公布的最新情况，Mykolayev镇是一系列导弹袭击的目标，造成两人死亡。

法新社说，在乌克兰西部的利沃夫，城市副市长Andriy Moskalenko报告了5月13日俄罗斯网络攻击的后果，俄罗斯对官方网站攻击后将"一些被盗的该城市文件，放到了俄罗斯的Telegram频道上供俄罗斯人阅览"。