俄罗斯侵乌军队面对乌克兰愈加显著反击

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队现在面临着乌克兰军队在乌克兰北部第二大城市哈尔科夫地区的反攻，乌克兰军队进攻推进，正在接近与俄罗斯的边界。而乌克兰军队总部今天周一上午说：“俄罗斯正集中精锐部队坚守阵地，以阻止乌克兰的部队向边境推进。”

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据法新社今天引述乌克兰军方说：“俄罗斯现在可能已经遭受了它在2月份承诺的地面作战力量的三分之一的军员损失。” 乌克兰军方说，在目前的条件下，俄罗斯不太可能在未来一个月内明显加快部队作战推进速度。

但俄国军方则宣布他们已经用 "高精度 "导弹瞄准了乌克兰的两个指挥点和东部顿涅茨克地区扎波里亚、帕拉斯科维耶夫卡、康斯坦丁诺夫卡和新米哈洛夫卡附近的四个火炮弹药库。莫斯科还说，俄罗斯飞机在东北部的苏梅地区摧毁了两个导弹发射器和一个雷达系统，俄罗斯防空系统摧毁了15架乌克兰无人机。

据乌克兰总参谋部称，在顿巴斯南端的马里乌波尔，俄罗斯军队继续对Azovstal钢铁厂进行密集的炮击和射击，这是乌克兰在这个战略港口的最后一个抵抗口袋。

法新社说，俄罗斯军队现在还面临着乌克兰军队在该国北部第二大城市哈尔科夫地区的反攻，后者正在接近与俄罗斯的边界。在哈尔科夫以东被乌克兰军队夺回的维尔希夫卡(Vilkhivka)村，被炮弹炸毁的房屋、到处都是碎片、子弹壳和其他弹药残余的街道，甚至是被遗弃在路上的坦克，都留下了激烈战斗的伤痕。

据法新社记者指出，具有象征意义的是，其中一辆遭轰坏的坦克上贴着 "Azov was there "的字样，坦克上俄罗斯军人曾涂抹乌克兰军队标志，画有类似纳粹的 "卍 "字，旁边还专门涂上力挺俄罗斯军队的 "Z"。一名俄罗斯士兵的尸体仍然躺在一个花园里，而一个显然被俄罗斯军人用作宿舍的体育馆里堆满了空的反坦克弹药箱、睡袋和速食面，其中还包括一个篮球和识字课本。