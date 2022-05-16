俄罗斯侵略乌克兰战争再受挫 缩限围攻顿巴斯

乌克兰/俄罗斯

乌克兰正在为俄罗斯在东部顿巴斯地区的攻击加剧做准备，该地区是莫斯科侵略乌克兰夺取基辅失败放弃占领乌克兰全境战略后的优先目标，但俄罗斯军队也正在那里挣扎，同时乌克兰军队继续在哈尔科夫地区展开反攻。

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法新社今天引述乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在周日晚间公布的一段视频中说：“我们正在准备应对俄罗斯在顿巴斯的新的攻击企图，俄罗斯军队正在以某种方式加强对乌克兰南部的军事调兵。然而，俄罗斯军队仍然不愿意承认他们处于战事僵局之中。”

乌克兰总统顾问Oleksiy Arestovich周日晚间表示，俄罗斯军队正在将部队从哈尔科夫地区（北部）转移到顿巴斯的卢甘斯克，目的是占领塞维罗涅茨克。乌克兰总参谋部今天上午证实，俄罗斯军队正在哈尔科夫和塞韦罗涅茨克之间的伊祖姆集中兵力。

据卢甘斯克州的乌克兰人州长谢尔盖-盖达伊说："我们正准备在塞维罗多涅茨克和利西昌斯克-巴赫穆特轴线周围发动重大攻势，该州与顿涅茨克一起构成顿巴斯采矿盆地。据州长还描述说，顿巴斯的人道主义状况日益严峻。 据法新社记者指出，持续三个月的战争已经使里西昌斯克这个有10万人口、主要讲俄语的矿区变成了一个没有水、电和电话网络的废弃区。

法新社引述一位名叫纳塔利娅-格奥尔基耶夫娜说："俄罗斯方面说他们赢了，乌克兰也说他们赢了。""当我们还有互联网的时候，我们可以看新闻，但现在......我们不知道这些声音的背后是谁，或者他们来自哪里。"

法新社说，但对英国军事情报来说，俄罗斯在乌克兰东部的攻势已经 "失去动力"。据消息人士说，莫斯科的军队没有能取得实质性的领土占领胜利，俄罗斯作战计划 "大大落后于侵略计划"。