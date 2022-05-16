俄罗斯称：达成协议撤离亚速钢铁厂受伤乌克兰士兵

亚速钢铁厂

俄罗斯媒体报道，俄国国防部16日宣称：已经跟乌克兰军方代表达成协议，要把马利乌波尔亚速钢铁厂的受伤乌克兰士兵，撤离到俄国控制的新亚速斯克镇（Novoazovsk）医疗机构中。

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中央社16日在莫斯科综合外电报导说：俄国国防部表示：“已经跟被围困在马利乌波尔市（Mariupol）亚速钢铁厂（Azovstal）的乌克兰军方代表达成协议，以撤离伤患。”

俄国国防部还说，为了撤离伤患已经开辟出一条人道走廊。

乌克兰官员尚未立即证实前述消息。

莫斯科当局宣布控制乌克兰东南部港口城市马利乌波尔市后，数百名乌克兰士兵一直躲藏在亚速钢铁厂的地下隧道中，俄国军队已经包围亚速钢铁厂长达数周时间。

路透社15日报导，一段影片显示，亚速钢铁厂上空出现白色的明亮火光。英国军事专家说，看起来像是用磷弹或燃烧弹发动的攻击。

该报道还说：乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，营救躲在亚速钢铁厂（Azovstal）巨大建筑群下乌军的“棘手”谈判正在进行。当地乌克兰守军一名军官表示，他们还有600名人待在亚速钢铁厂，其中40人受到重伤。平民则已从迷宫般的地下碉堡撤离。