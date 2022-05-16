匈牙利狮子大开口 欧盟如何进一步制裁俄罗斯头疼

欧盟/俄罗斯

匈牙利周一将停止购买俄罗斯石油的成本定为150亿至180亿欧元，以证明其要求将管道供应从欧盟计划的石油禁运中豁免，这一说法激怒了几个成员国。

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据法新社今天报道，匈牙利外交部长彼得-斯齐亚尔托在与欧盟同行的会议间隙，在他的Facebook账户上告诉新闻发布会，停止从俄罗斯购买石油将导致匈牙利 "价格普遍上涨50%至60%"。他说："匈牙利人有理由等待一个解决方案的建议，以资助（新的基础设施）投资和补偿价格上涨，总成本约为150-180亿欧元。

据他解释说："这就是为什么我们建议，如果欧盟想实行石油禁运，应该对管道供应给予豁免。

作为一个没有出海口的内陆国家，匈牙利依赖于通过德鲁日巴输油管道来自俄罗斯的石油。匈牙利正在阻止欧盟第六套制裁俄罗斯的方案，匈牙利抱怨缺乏对匈牙利能源供应的保证。

据立陶宛外交部长兰茨贝里斯Gabrielius Landsbergis说："不幸的是，整个欧盟正被一个不能帮助我们找到共识的成员国所挟持。奥地利外长亚历山大-沙伦堡（Alexander Schallenberg）感叹道："欧洲非常擅长于总是处于矛盾之中，不能给人以团结的形象。他承认，"欧盟正处于一个对抗性的局面。"立陶宛部长甚至建议，乌克兰应该切断通过其领土通往匈牙利的管道，认为 "如果停止管道流量，问题就会得到解决"。

但博雷利息事宁人说，"我们将尽最大努力来疏通这一局面。但我不能保证这将发生，因为立场对立相当强硬。"博雷利主持会议，他是欧盟外交负责人。

就断气与巨额补偿，德国外长贝尔博克称，"仍有一些要点需要澄清。这在今天不会发生。"德国部长安娜莱娜-贝尔博克说，"但我们将在未来几天达成一个共同的结果。我很有信心。"

法新社说，欧盟委员会的任务是重新修改12天前提出的关于石油禁运的提案，并且必须为匈牙利和其他成员国面临的问题提交 "具体的解决方案"。

卢森堡部长让-阿瑟伯恩（Jean Asselborn）坚持说："我们必须使这第六套制裁方案获得成功，我们已经在为第七套方案而努力。但他警告说，"但我发现很难反对匈牙利，而且不仅仅是匈牙利。还有其他国家。"

据一位欧盟官员说，斯洛伐克、捷克共和国、保加利亚甚至克罗地亚对禁运有强烈的保留意见，但它们都躲在匈牙利身后。

据几位欧盟高级官员说，"在这个问题上，不是（匈牙利）外长有决定权。有决定权的是总理欧尔班。"

需要一致意见的，还有北约，土耳其对芬兰和瑞典加入北约的保留意见也产生了同样的问题。"北约的一位外交官说："他们是由（土耳其）总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安表达的，只有他才能决定。需要其30名成员的一致同意。

另外，乌克兰加入欧盟的事情，一些部长还坚持给予乌克兰进入欧盟的候选国地位。斯洛伐克部长伊万-科尔科克坚持认为，乌克兰人 "需要这种道义上的支持"。 一些欧盟消息人士表示，法国总统马克龙提出的建立 "欧洲政治共同体 "的建议正在欧盟内部和欧盟候选国之间引起误解，因为这被视为对乌克兰一体化的事实上的否决。

立陶宛的加布里埃尔-兰茨贝里斯警告说："任何国家都不应该否决这样一个战略决定。

巴黎将不得不解释并说服其合作伙伴以及六个巴尔干国家即塞尔维亚、科索沃、北马其顿、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑山的部长们。他们周一今天前往布鲁塞尔捍卫他们加入欧盟这个欧洲大家庭的愿望。