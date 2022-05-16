无惧普京警告 瑞典正式申请加入北约

瑞典/芬兰/俄罗斯/北约

瑞典周一正式申请加入北约，标志着作为俄罗斯入侵乌克兰的直接结果，两个不结盟国家历史性地转变为北约的一员。国际观察关注芬兰与瑞典申请加入北约是否影响乌克兰与北约关系变化。俄罗斯警告芬兰与瑞典犯下严重错误。而乌克兰虽然早已遭到北约与欧盟国家拒绝根本无缘进北约，但仍然被俄罗斯侵略。

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据法新社今天自斯德哥尔摩报道，经过近两个世纪的中立和军事不结盟，"我们正在离开一个时代，进入一个新的时代，"瑞典首相马格达莱纳-安德森在一次新闻发布会上如是说。她说，斯德哥尔摩预计将在一年内成为北约成员，因为北约试图平息来自土耳其的最后一刻的阻碍与敌意。

要引入一个新成员，需要北约30个现有成员的一致同意和议会批准。瑞典与芬兰加入北约的前景 "并不构成直接威胁"，普京周一作出反应，此前他曾多次发表声明表达莫斯科对此的恼怒。 但俄罗斯总统警告说，俄罗斯将对在两个北欧国家部署 "军事基础设施 "做出反应。

周一上午，瑞典首相在议会中与各党派领导人举行会谈，才发现她拥有巨大的多数支持。随着执政的社会民主党周日的历史性摇摆，瑞典议会的八个政党中现在有六个政党赞成加入，代表了349名议员中304名的理论多数，即超过85%。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，赫尔辛基一直处于加入北约的前列，而瑞典更像是一个追随者。北约规章说，只有成员才能从北约的保护伞中受益，而不是候选国，这导致斯德哥尔摩和赫尔辛基寻求几个北约国家的安全保证。

据瑞典首相说，瑞典在入北约前将处于弱势地位，因为邻近的北欧国家--挪威、丹麦和冰岛，这三个国家都已经是北约成员国，这些国家周一承诺，在瑞典和芬兰受到侵略时，他们会以一切必要手段提供援助。

丹麦领导人梅特-弗雷德里克森对瑞典和芬兰说，"我们是邻居，我们是朋友。我们期待着你们成为北约的盟友。" 法国总统马克龙称完全支持瑞典的决定。爱丽舍宫对此消息迅速做出了反应。

法新社说，另一方面，俄罗斯副外长谢尔盖-里亚布科夫表示，对莫斯科来说，瑞典和芬兰为应对俄罗斯对乌克兰的进攻而申请加入北约是一个 "严重错误"，其 "后果将是深远的"。

虽然克里姆林宫以北约在其家门口扩张的风险为其入侵乌克兰辩护，但芬兰的加入将使俄罗斯和北约国家之间的边界延长约1300公里。

随着瑞典的加入，波罗的海将成为俄罗斯加里宁格勒和圣彼得堡飞地附近水域之外的一个 "北约湖"。

芬兰议会（Eduskunta）将于周一举行马拉松式会议，审查行政部门周日正式提交的申请，最早将于周二进行投票。根据芬兰媒体的最新数据，200名当选议会代表中至少有85%将投赞成票。据芬兰总理桑娜-马林在辩论开始时说："唯一威胁到欧洲安全，并公开发动侵略战争的国家是俄罗斯。"我们的安全环境已经发生了根本性的变化。

正式的提名将在本周晚些时候被送往北约总部，斯德哥尔摩和赫尔辛基计划同时进行提名，可能在周三。北约曾保证将 "张开双臂 "欢迎这两个国家，但土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)表示他对瑞典和芬兰的加入持敌对态度，这给顺利达成一致的前景蒙上了阴影。

土耳其指责他们--尤其是斯德哥尔摩--对库尔德工人党（PKK）过于宽容，尽管它被列入欧盟的恐怖组织名单。瑞典国防部长彼得-胡尔特奎斯特周一宣布，将派出一个瑞典外交代表团，"看看如何解决这个问题"。