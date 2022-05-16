普京当局警告芬兰瑞典加入北约是严重错误

乌克兰/俄罗斯/北约/芬兰/瑞典

俄罗斯外交部副部长谢尔盖-里亚布科夫今天表示，瑞典和芬兰为应对俄罗斯对乌克兰的进攻而申请加入北约是一个 "严重错误"，并警告，其后果将是深远的。欧洲法德等国长时间自己拒绝乌克兰加入北约意愿，乌克兰如今仍然被俄罗斯侵略，莫斯科的理由是有北约东扩威胁。

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俄罗斯外交部副部长谢尔盖-里亚布科夫周一表示，瑞典和芬兰为应对俄罗斯对乌克兰的进攻而申请加入北约是一个 "严重错误"。俄罗斯国际文传电讯社援引他的话说：俄罗斯的反应 "将取决于 "两个斯堪的纳维亚国家加入大西洋联盟的实际后果。俄罗斯副外长还说，"对我们来说，很明显，瑞典和芬兰的安全不会因为这个决定而得到加强，"他警告 "军事紧张的程度将会增加"。

据法新社今天报道说，瑞典执政的社会民主党在芬兰行政部门宣布希望加入这个被莫斯科视为生存威胁的西方盟约组织后不久，在刚刚过去的这个星期日为向北约申请开了绿灯。

对于赫尔辛基和斯德哥尔摩这两个即使在冷战高峰期也从未申请加入北约联盟的国家来说，这一转变是俄罗斯对乌克兰发动侵略进攻的结果，莫斯科被邻国视为一种威胁。特别是芬兰与俄罗斯有大约1300公里的边界。

除其他原因外，莫斯科以其与北约的和睦关系以及对基辅的政治、外交和军事支持作为俄罗斯对乌克兰发动侵略攻击辩护。俄罗斯政府说想把西方国家从其边界上推开。北约以及欧洲国家还向与俄罗斯军队作战近三个月的乌克兰部队提供了大量武器。