欧盟取消航班口罩令 意大利、希腊等例外

废除强制性口罩

从5 月 16 日起，欧盟将正式取消对航班和机场的强制性口罩要求。

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据 SchengenVisaInfo.com 报道，这一决定是在欧盟航空安全局 (EASA) 和欧洲疾病预防与控制中心 (ECDC) 的建议之后做出的，同时他们强调，口罩仍然是对抗病毒的最佳预防措施之一。

欧盟航空安全局和欧洲疾病预防与控制中心的最新指南建议欧盟成员国取消对航班和机场的强制性口罩要求，也受到了国际机场理事会 (ACI) 的欢迎，其表示，在公共交通工具上戴口罩不再是强制性的。

儘管如此，E欧盟航空安全局和欧洲疾病预防与控制中心发表的声明指出，口罩规定在 5 月 16 日之后将继续取决于航空公司，那些飞往仍有口罩令国家的旅客仍需按当地规定而在航班上继续佩戴口罩。

欧洲疾病预防与控制中心主任安德里亚·阿蒙 (Andrea Ammon) 表示，尽管戴口罩不再是强制性的，但还是需要提醒大家 “保持社交距离和良好的手部卫生，是减少传播的最佳方法之一”。

最近，意大利当局宣布，虽然欧盟提出了建议，但他们将继续强制旅客在往返意大利的航班上等公共交通工具上佩戴 FFP2 口罩，直至 6 月 15 日。

除意大利外，西班牙当局还宣布，仍将敦促所有往返西班牙的航班上的人戴上口罩。 该决定得到了该国卫生部长卡罗琳娜·达里亚斯的确认。

此外，在欧盟 27 个国家中，其他仍需要在航班上佩戴口罩的国家是：希腊、德国、葡萄牙、奥地利、塞浦路斯、爱沙尼亚、立陶宛、马耳他、荷兰和卢森堡。

飞往英国和美国的航班不再强制要求佩戴口罩。