英国温布尔登网球赛在即 德约科维奇不太赞成驱逐俄罗斯选手

乌克兰/俄罗斯/温布尔登比赛

世界头号球星德约科维奇说他不赞成温布尔登比赛抵制俄罗斯选手，因为草地大满贯比赛决定因为俄罗斯对乌克兰的侵略战争而将俄罗斯人和白俄罗斯人排斥在2022年的比赛之外。消息没有确指德约科维奇是反对赛事驱逐俄罗斯与白俄罗斯选手，还是反对因赛事此一决定而引发的对赛事的抵制。

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据法新社说，虽然德约科维奇对上个月被他称为 "疯狂 "的抵制提出异议，但这位塞尔维亚人说， “抵制是一件非常积极的事情，我认为应该有更好的解决方案可以做。”

德约科维奇是世界第一选手，他在罗马1000大师赛胜利后的新闻发布会上没有说明他在想什么 "解决方案"，但重申他不赞成排斥：他说，“运动员在这里是为了运动，如果你仅仅因为他们来自某个国家而剥夺了他们的运动，那是一个糟糕的决定。”

德约科维奇说，"我们需要来自温布尔登的一些沟通。我没有像十年前那样参与讨论，我也没有和温布尔登方面说话，但我被告知他们非常严格。"

据法新社说，温布尔登在4月20日宣布，由于对乌克兰的入侵，该赛事决定将俄罗斯和白俄罗斯选手排除在2022年的比赛之外（6月27日至7月10日）。这一决定立即遭到了管理男女职业巡回赛的ATP和WTA的批评。据ATP表示，一个球员能否参加比赛只能根据排名"。