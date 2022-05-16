雷诺在俄罗斯的生产与资本遭迫售 称双方有协议

法国/雷诺/俄罗斯

有雷诺标识的在俄罗斯产雷诺汽车。

法国汽车制造商雷诺已将其在俄罗斯的资产出售给俄罗斯国家，双方今天分别宣布这一消息。据法国集团表示将保留回购其在拉达汽车制造商Avtovaz公司股份的选择权，为期6年。但迫售没有提及售价细节。

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据法新社今天报道说，这次销售是在俄罗斯在乌克兰的侵略战争之后进行的。

俄罗斯工业和贸易部在一份声明中说："已经签署了关于将雷诺集团的俄罗斯资产转让给俄罗斯联邦和莫斯科政府的协议。

雷诺也已确认出售该公司在俄罗斯主要汽车制造商Avtovaz的68%股份。但法国集团表示，它将在六年内保留回购股份的选项。

雷诺今天没有提供财务细节，但俄罗斯工业和贸易部长丹尼斯-曼图罗夫在4月说，雷诺计划以 "象征性的卢布 "出售其俄罗斯资产。

据雷诺的首席执行官Luca de Meo在一份集团声明中说："今天我们做出了一个困难但必要的决定，我们正在对我们在俄罗斯的45000名员工做出负责任的选择，同时保持集团的业绩和我们未来在不同背景下返回该国的能力。雷诺董事会 "一致批准签署协议，向莫斯科市出售雷诺集团在俄罗斯的100%股份，并将其在Avtovaz的67.69%股份出售给NAMI（汽车和发动机研究与发展中央研究所）"，声明中没有提及金额细节。

法新社说，俄罗斯是雷诺集团仅次于欧洲的世界第二大市场，2021年销售了近50万辆汽车，但自从俄罗斯在乌克兰的侵略战争开始后，该集团在俄罗斯的存在受到质疑。而由于西方制裁造成的进口部件短缺，雷诺汽车集团还面临着物流问题。4月份，Avtovaz不得不让其员工带薪休假三周，停止了大部分生产。