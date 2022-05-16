马克龙：与芬兰和瑞典站在一边

政治

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）16日确认，土耳其反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）。他再次指控这两个国家，没有采取明确的反恐怖主义立场。爱丽舍宫16日表示：在受威胁或遭侵略的情况下，法国将与芬兰和瑞典站在一边。

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法国总统府发表声明表示“任何试图考验欧盟团结，通过侵略或其以任何方式威胁其主权，法国定将与芬兰和瑞典并肩作战”。

总统府还表示：“法国（...）随时准备加强与这两个合作伙伴的国防和安全事务中的合作，加强高层战略磋商和军事互动。”

土耳其总统埃尔多安16日表示说：“对于那些制裁土耳其的国家，我们不会答应让他们加入安全组织北约。”由于土国在邻国叙利亚动武，瑞典自2019年即暂停对土国军售。

关于瑞典和芬兰打算派代表团与土国官员会谈，埃尔多安表示，“他们说要来土耳其，他们会来说服我们吗? 抱歉，他们别费事了”。

美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）15日表示，尽管土耳其有疑虑，他对瑞典和芬兰能够加入北约有信心。

土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）18日将在华盛顿会见美国国务卿布林肯，两人会谈重点可望就在土耳其反对瑞典和芬兰加入北约的立场。