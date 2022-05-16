俄罗斯/乌克兰/麦当劳

俄罗斯司法已经警告外国公司可能会因为退出俄罗斯市场而被没收资产和逮捕员工。这些公司包括可口可乐、麦当劳、宝洁公司、IBM和百胜集团、肯德基和必胜客。 2022年3月13日 资料照片

曾经是冷战结束的一个经典象征即麦当劳前往俄罗斯营销，现今却正在离开莫斯科：在俄罗斯经营30多年后，麦当劳周一宣布完全撤出该国，并出售所有业务，以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。法国汽车雷诺今天宣布出售在俄罗斯的资产，由俄罗斯官方接手，售价不明。

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据法新社今天引述麦当劳这家美国巨头在一份声明中说：“乌克兰战争造成的人道主义危机以及由此产生的不可预测的经济环境使麦当劳得出结论，我们继续在俄罗斯开展业务已不再具有可持续性，也不符合我们的价值观。”

麦当劳已于3月8日宣布暂时关闭在俄罗斯的餐厅，并暂停在俄罗斯的业务，跟随其他跨国公司远离莫斯科的做法。与其他在世界各地作为美国文化象征的品牌一样，如可口可乐和星巴克，这家快餐连锁店在侵乌战争爆发后早就成为社交网络上呼吁抵制的对象。

麦当劳声明中援引该集团首席执行官克里斯-肯普津斯基（Chris Kempczinski）的话说："我们致力于我们的全球社区，必须继续坚定我们的价值观。

麦当劳在俄罗斯开有多达850家餐厅。是在1990年1月，麦当劳在莫斯科开设了第一家餐厅，当时距离苏联解体只有不到两年时间。该连锁店目前在国内拥有约850家机构和62,000名员工。80%以上以其名字命名的餐厅由集团直接管理，2021年，在俄罗斯的营业额占其总营业额的约9%，占其营业利润的3%。

法新社说，该公司正寻求将其在俄罗斯的全部投资组合出售给当地的一家公司，但尚未指定买家。无论谁接手这项业务，都不允许使用麦当劳的名称、标志或菜单。在交易敲定之前，麦当劳承诺继续支付员工工资，并希望确保他们继续受雇于未来的买家。

由于从俄罗斯撤出，麦当劳将在其账户中记录一笔12亿至14亿美元的费用以及亏损。据GlobalData的尼尔-桑德斯指出，"考虑到出售的情况，潜在的俄罗斯买家面临的财务困难，以及麦当劳不会许可其品牌或身份的事实，出售价格不太可能接近入侵乌克兰之前的业务账面价值。"

与其他许多西方公司一样，这家餐馆老板决定撤出该国，除了人道主义考虑和对俄罗斯军事行动的谴责外，还提到了正常经营的日益困难。

据尼尔-桑德斯说："麦当劳决定与其面对何时恢复运营的持续不确定性，不如完全离开这个国家。"他预测其他品牌可能会效仿。

法国汽车制造商雷诺周一同样向俄罗斯出售了其资产，即其在生产拉达汽车的集团中的多数股份，这标志着自乌克兰冲突开始以来的俄罗斯第一次重大国有化。

据集团首席执行官克里斯-肯普津斯基说，麦当劳离开俄罗斯 "不是一个简单的决定，鉴于麦当劳公司的规模和目前在俄罗斯经营的困难，执行起来也不会简单"。然而，他说，麦当劳不会改变其决定。