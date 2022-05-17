乌克兰之父克拉夫丘克今午后下葬 历史功绩一分为二

乌克兰/克拉夫丘克

乌克兰周二向其首任总统克拉夫丘克Leonid Kravchuk告别，他于5月10日在俄罗斯入侵他曾于1991年领导的国家时去世，享年88岁。克拉夫丘克为乌克兰赢得独立建国，但错过加入欧盟并放弃核武器，而使乌克兰地位脆弱，在乌克兰遭受俄罗斯侵略当下，也因此被指功败垂成令人唏嘘。

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乌克兰总统泽连斯基参加了克拉夫丘克的葬礼。乌克兰独立后的多位前总统都在葬礼上向克拉夫丘克致敬哀悼。

泽连斯基身穿黑色衬衫，领口敞开，看起来非常激动，他的妻子身穿黑色上衣，在覆盖着蓝色和黄色乌克兰国旗的棺材旁献上一束白色、淡粉色和紫色的小花。随后，这对总统夫妇站在棺材旁边。克拉夫丘克的灵柩由身着盛装的士兵看守，仪式步枪垂至脚边。灵柩前放着克拉夫丘克的一张面带微笑的大幅照片。

法新社注意到泽连斯基总统在整个仪式上保持沉默，未发一言。

葬礼向公众开放，在基辅中心的Ukraïnskiï Dim（或称乌克兰之家）举行，这是一座大型圆形混凝土建筑，雄伟高大，通过细碎的彩色玻璃穹顶指向天空。

乌克兰第二任总统列奥尼德-库奇马在最后一次向其前任致意后几分钟对媒体说：“克拉夫丘克是乌克兰国家创建的起源。”他说，我们曾与克拉夫丘克合作多年。我们相处得很好。库奇马说："我们虽然不是挚友，但我们尽可能地支持对方。" 他在1992-93年担任列奥尼德-克拉夫丘克的总理，但后来在1994年的总统选举中击败了他。

乌克兰第五任总统波罗申科称，"克拉夫丘克的逝世象征着那个时代离开我们了。" 波罗申科说，"他是创造我们的独立的人，他创造了我们的军队，我们的国家机制。" 波罗申科本人从2014年到2019年执政。

据法新社说，1991年8月，当时的乌克兰苏维埃社会主义共和国领导人克拉夫丘克成功说服了议会中的共产党多数派，在几天内宣布乌克兰独立。几个月后，列昂尼德-克拉夫丘克在第一轮选举中轻松当选独立的乌克兰总统，他打出了共产党人和民族主义者之间的妥协牌，也由此赢得绰号："狡猾的狐狸"。

尔后，1991年12月8日，他与来自苏维埃俄国和白俄罗斯的同行鲍里斯-叶利钦和斯坦尼斯拉夫-舒什克维奇草签了一项条约，让苏联解体，是他们签署了苏维埃帝国的死刑令。

1934年，克拉夫丘克出生于当时属于波兰领土的罗夫诺地区的一个农民家庭，由于长期的官僚生涯，他心怀耐心地步步晋升到苏联的高层。

然而，许多人认为，与共产主义制度有着深刻信仰的列昂尼德-克拉夫丘克在乌克兰总统选举中的胜利，却让乌克兰错失机会。乌克兰原本应该有机会跟随波罗的海国家或波兰一样走上加入欧盟，融进欧洲一体化和经济发展的道路。

当时独立的乌克兰正受到来自莫斯科和华盛顿的压力。由于担心发生潜在的核武器灾难，两个大国迫使基辅交出从苏联继承的核武器。

乌克兰当时获得的大国核安全许诺与保证，如今不是烟消云散就是无能为力。

克拉夫丘克在离任后曾被选为议员，并继续政治生涯，但没有取得多大成功，直到2006年。他在2020年曾短暂地回到政治舞台，接受现总统泽连斯基的提议委任，担任乌克兰与俄罗斯就解决乌克兰东部冲突进行谈判的谈判代表之一。

17日下午，克拉夫丘克遗体在亲属的陪伴下被埋葬在基辅南部的拜科韦公墓，那里埋葬着许多乌克兰名人。