乌克兰军方宣布已经完成了马里乌波尔的战斗任务 该城市全部陷落

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方表示，乌军已经完成了马里乌波尔的“战斗任务”，目前正努力在最后一个据点撤离所有剩余军队。乌克兰武装部队总参谋部在周二早些时候的声明中说，马里乌波尔驻军已经完成了其战斗任务，结束了与俄罗斯军队数月的血腥战斗。

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乌克兰总统泽连斯基17日清晨发表视频讲话说，马里乌波尔亚速钢铁厂的战斗人员正在接受医疗救助，他恳请在他们被允许离开后保全他们的性命。此前乌克兰国防部副部长安娜•马利亚尔称，，包含重伤员在内的数百名人16日已撤离亚速钢铁厂。路透社称，在长达数月的冲突后，马里乌波尔的控制权最终移交给俄罗斯。这次撤离可能标志着俄乌冲突中历时最长的战斗的结束。

路透社见到数辆巴士于夜间离开巨大的钢铁厂区，其中5辆抵达俄罗斯控制的新亚速斯克镇。一辆巴士标有拉丁字母Z，这是俄军进攻的象徵，几名伤兵躺在3个铺位高的担架上。其中一人被推出来时，头部紧紧包裹着数层绷带。如今这座城市已成了一片废墟。

马里乌波尔被完全占领，是俄罗斯在这场战争迄今取得的最大战果，让莫斯科彻底控制亚速海沿岸以及乌克兰东部和南部一块面积相当于希腊的完整区域。乌克兰总统泽连斯基的一名顾问表示，在俄罗斯的进攻下保卫马里乌波尔的乌克兰士兵坚持了82天，从而改变了战争进程。米哈伊洛·波多里亚克在电视讲话中表示，关于从该市亚速钢铁厂撤离更多人员的谈判非常困难，但是仍有取得成功的希望。亚速钢铁厂是乌克兰在俄罗斯围攻和轰炸数周后仅剩的最后一个堡垒。

俄罗斯方面宣称，256名乌军战士放下武器投降，包括重伤的51人。克里姆林宫发言人佩斯科夫声称，在亚速钢铁厂投降的乌克兰武装人员将会受到“人道”待遇以及“按照国际标准”的对待。佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京曾亲自作出这样的保证。乌克兰国防部表示，“将进行交换程序，以便尽快遣返这些乌克兰英雄”。

乌克兰国防部赞扬钢铁厂守军为更广泛战斗所做出的贡献，乌克兰军方表示，守住钢铁厂拖延了俄罗斯将两万部队转移到乌克兰其他地区，并阻止莫斯科迅速占领马里乌波尔。