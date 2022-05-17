侵乌战争：国际刑事法院向乌克兰派出大型调查员代表团

乌克兰/俄罗斯/国际刑事法院

国际刑事法院（ICC）检察官今天宣布向乌克兰部署一个由42名调查员和专家组成的小组，这是有史以来派出的人数最多的特派团，以调查俄罗斯入侵期间犯下的罪行。

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法新社今天发自海牙报道引述国际刑事法院（ICC）检察官卡里姆-汗在一份声明中说："我确认，今天我的办公室已经向乌克兰派出了一个由42名调查员、法医专家和其他支持人员组成的小组。" 他还补充说，这是“有史以来一次性部署到实地的最大的调查任务。”

为审判世界上最严重的罪行而于2002年成立的国际刑事法院的检察官，在收到近40个缔约国的绿灯后，于3月3日开始对乌克兰的战争罪和反人类罪指控进行调查。

卡里姆-汗本人于4月访问了乌克兰，访问地包括基辅郊区的布查，4月2日在那里发现了至少20具尸体。

据卡里姆-汗说："随着调查员小组的部署，我们将能够更好地追查线索，并就可能构成《罗马规约》规定的犯罪的军事攻击行为取证。

卡里姆-汗还感谢荷兰政府在部署 "大量不同国家的专家 "以支持设在荷兰海牙的国际刑事法院特派团方面的合作。

根据卡里姆-汗说：“由于这一合作，我们在当地的调查和取证活动将更加有效。”