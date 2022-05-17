俄侵乌战：乌克兰东部今激战

乌克兰/俄罗斯

2022年5月16日星期一，一名亲俄的顿涅茨克人民共和国士兵在Yasynuvata区Vasylivka村外前线附近的战壕里。 资料照片

俄罗斯在顿巴斯的攻势自周一加剧，在仍由乌克兰军队控制的重要行政中心塞维罗多涅茨克的激战造成10人死亡。

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据法新社今天发自基辅的报道称，乌克兰东部城市塞维罗多涅茨克今天发生激战。自莫斯科支持的分离主义势力在2014年夺取乌克兰东部顿巴斯地区的一部分后，该城市对乌克兰来说变得很非常重要，该地区的州长周一说，俄罗斯加强了对该城市攻击，昨天的炮击中 "至少有10人被打死"。

这座城市几乎被俄罗斯的部队包围。

在周一早些时候的信息中，谢尔盖-盖达伊也报告了俄罗斯军队对塞维罗多涅茨克及其姐妹城市利希洪克的炮击，造成居民区起火。据他补充说："塞维罗涅茨克受到了非常强大的打击，"他在留言中附上了城市遭到毁坏的照片。

尽管乌克兰当局呼吁居民撤离里西昌斯克，但据在该地区分发援助物资的志愿者称，该地区与塞维罗多涅茨克只有一条河相隔，而且经常遭到炮击，有超过2万名平民--而战前有10万名居民--仍然留在那里。

据试图说服他们撤离的警察维克多-列夫琴科（Viktor Levchenko）说："我认为人们并不完全了解情况。" 他解释说，我们必须躲避炮击，穿过非常危险的地区，去找他们，给他们提供食物，并试图疏散他们。

邻近的顿涅茨克州州长帕夫洛-基里连科(Pavlo Kyrylenko)说，周一在他的地区有9名平民被杀，16人受伤。