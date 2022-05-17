俄兵战死乌克兰：国家秘密包括他们年轻贫穷多是少数民族

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯士兵的死亡人数是一个被严密保护的秘密，也是一个被莫斯科广泛低估的秘密。专家说，在乌克兰战争死亡的数千名俄罗斯士兵中，有许多人非常年轻，来自该国最贫穷的地区，而且往往来自少数民族。

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克里姆林宫自3月25日以来，即战争开始后的一个月零一天，一直没有就这一问题有什么发布。但到那时，俄罗斯已经承认其部队中约有1351人在战斗中牺牲了。

七个星期的破坏性战斗之后，乌克兰则估计有27000名俄罗斯士兵被杀死。许多西方军事分析家认为，虽然这是一个很高的数字，但他们认为莫斯科的估计还是被大大低估了。

据英国国防部周日说："俄罗斯遭受的损失可能相当于它在2月份投入的地面作战力量的三分之一，"这意味着有5万名俄罗斯士兵受伤或死亡。

在冲突开始时，莫斯科承认的三伤一死的比例，这将意味着在不到三个月的时间里有12500名俄罗斯士兵死亡。这与在阿富汗的十年战争（1979-1989年）中被杀的15000名苏联士兵相差无几，阿富汗战争对前苏联造成创伤。

俄罗斯总统普京在5月9日，即1945年战胜纳粹的日子，说向在正义斗争中英勇牺牲的战友们鞠躬致敬。

据俄文网站Mediazona说，俄罗斯已确认截至5月6日有2099名俄罗斯士兵在战斗中死亡，这完全是根据公开资料。该媒体说，许多被提及年龄的人在21至23岁之间，其中74人甚至不到20岁。消息人士说，大多数遇害士兵来自俄罗斯南部，包括以穆斯林为主的北高加索地区和西伯利亚中部。

来自达吉斯坦的北高加索穆斯林地区的士兵被证实死亡人数最多（135人），其次是来自西伯利亚布里亚特省的蒙古少数民族布里亚特人（98人）。

法新社4月在扎波里耶（乌克兰南部）见到了德米特罗，他经历了一个多月对黑海大型战略港口马里乌波尔的入侵和炮击，他描述了俄罗斯军队在他的城市的 "三波"。据这位以匿名作证的医生说，来自顿巴斯（乌克兰东部）的亲俄独立战士之后是布里亚特人，他们 "掠夺一切"，然后是车臣人，他们犯有 "杀人 "罪。

据在线新闻网站 "俄罗斯之谜 "的评论员帕维尔-卢津说，"俄罗斯军队步兵中人数最多来自俄罗斯的小城镇和村庄。这与社会经济和（......）教育落后有关，" 卢津说，因为这部队的 "兵役要求""相对较低"，最优秀的士兵和未来的军官更愿意选择其他军种，如 "空军和太空部队、战略弹道部队和海军"。

达吉斯坦是俄罗斯最贫穷的地区之一，多年来受到伊斯兰叛乱的蹂躏，当地媒体和社交网络充斥着悲伤的亲属接受官员慰问的图片。