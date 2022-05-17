决定撤出俄罗斯的外企超300家 要调整对俄战略已超过1000家

乌克兰/俄罗斯/外企撤离俄罗斯

有数百人仍然藏身在哈尔科夫地铁里，他们在俄罗斯入侵后就在那里避难。 2022年5月17日 资料照片

在欧美企业中，实际撤出俄罗斯业务的行动相继出现。美国麦当劳5月16日宣布出售俄罗斯业务，法国雷诺也表明将出售所持俄罗斯大型车企AvtoVAZ的股权。在乌克兰争端日趋长期化的背景下，日本经济新闻今天引述美国耶鲁大学的调查显示，已决定撤出俄罗斯的企业超过310家。

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以美国麦当劳与法国雷诺5月16日宣布离开俄罗斯为例，据日本经济新闻署名堀田隆文今天自纽约报道称，决定撤出俄罗斯的外企超300家。

不仅是上述2家企业，其他知名企业也已启动业务出售等。宣布从俄罗斯相关的全部业务撤出的英国大型石油企业壳牌5月12日宣布，已就将俄罗斯的零售业务出售给该国大型石油企业鲁克石油(LUKOil)达成协议。2022年1～3月作为减损等撤退相关费用计提了约42亿美元。此外，德国西门子也在12日发布消息称，作为从俄罗斯业务撤出的相关费用，2022年1～3月计提了6亿欧元的损失。

汇总俄罗斯境内的企业活动情况的美国耶鲁大学的调查显示，截至5月16日，因俄乌冲突而以某种形式调整俄罗斯业务的企业已超过1000家。

其中，决定撤出业务的企业超过310家。在大幅停止业务的同时保留重返选项的企业约为450家，部分缩小业务的企业约为140家，而在维持业务的同时停止新投资和开发的企业超过150家。

另一方面，被分类为像此前一样展开业务的企业超过210家。虽然中国企业引人关注，但日欧美的企业也进入名单。不过，即使是进入名单的企业，也有企业正在讨论今后缩减俄罗斯业务，美国大型造纸商国际纸业正讨论出售俄罗斯合资公司的持股。

据该报道说，当然，在一度完全撤退的国家和地区重启业务非常困难。在酒店相关领域，在俄罗斯境内维持营业的企业不在少数。从美国来看，大型银行也仅打算分阶段缩小业务。