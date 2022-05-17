芬兰与瑞典加入北约事突遇“程咬金” 土耳其坚称不同意

芬兰/瑞典/土耳其

芬兰与瑞典申请加入北约按部就班进行。但自上周末以来，由于土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）表现出的反对态度，需要目前30个北约成员国一致同意才能入盟的成员资格规定，让芬兰与瑞典面临着一个意外的障碍。据法新社说，土耳其批评芬兰与瑞典，特别是瑞典，对库尔德工人党（PKK）过于宽容，尽管该党已被列入欧盟的恐怖组织名单。

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据中央社报道，土耳其明确表态反对芬兰和瑞典加入北约后，芬兰总统尼尼斯托今天指出，他相信两国可与土耳其就加入北约达成协议；德国外长贝尔伯克也说，她有信心两国将迅速加入北约。

土耳其总统艾尔多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天正式宣布反对芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织（NATO），并再度指控这两国未采取明确反恐立场。针对上述状况，尼尼斯托（Sauli Niinisto）告诉瑞典国会，“在过去几天里，土耳其的说法已迅速改变，变得更加强硬。” 据尼尼斯托说，“但我确信，靠着建设性对话，我们将会解决这个问题。”

尼尼斯托指出，1个月前，他曾与艾尔多安通话，当时安卡拉（Ankara）仍支持芬兰和瑞典加入，到了上周，艾尔多安却改口称“不赞成”此事，“这意味我们必须继续对话，我对最终结果抱持乐观态度。”

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天也说，尽管土耳其总统艾尔多安对芬兰、瑞典加入北约一事态度保留，但她相信，这两国仍可快速成为北约成员国。贝尔伯克还说，如果这两国从提出加入申请到正式成为会员国之间的过渡期太长，北约成员国将向它们提供适当安全保证。

贝尔伯克表示，“土耳其方面有一些悬而未决问题，目前还在进行讨论，但我非常有信心，（芬兰和瑞典）很快就会加入，因为大家都知道，这是极端情况下的决定性、历史性时刻。”