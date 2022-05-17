芬兰议会今以绝对多数票数同意加入北约

芬兰/北约

芬兰议会周二以超过95%的压倒性多数投票决定加入北约，使这个北欧国家得以向北约总部递交正式申请。

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根据投票结果，经过两天的议会会议，加入北约提案以188票赞成、8票反对和0票弃权获得通过。

芬兰和瑞典的申请，是莫斯科入侵乌克兰的直接后果，分别于周日和周一正式生效。

芬兰议会中的压倒性多数是意料之中的，但最终的分数仍然超出了最新的预测值。

据芬兰外交部长佩卡-哈维斯托（Pekka Haavisto）在投票后在电视上说，“这是一个特殊的结果，但是我没有想到它是如此清晰。” 佩卡-哈维斯托说："投票结果很清楚，没有更多的争议，这个（星期二）晚上我们将签署我们对北约的申请书。

在议会开了绿灯之后，赫尔辛基可以与瑞典同时向布鲁塞尔的北约总部递交申请。芬兰外长说，这可能会在星期三进行。

周一征求议会意见的斯德哥尔摩也做好了准备：瑞典外交部长安-林德于周二上午在一个仪式上签署了瑞典的申请。

据白宫表示，周四，芬兰总统绍利-尼尼斯托和瑞典首相马格达莱纳-安德森将在华盛顿会见美国总统乔-拜登。

法新社说，在支持加入北约的公众舆论急剧上升之后，瑞典和芬兰认为，面对一个有能力军事入侵其邻国之一的俄罗斯，有必要躲避北约的保护伞。两国将因此翻过几十年来的中立和军事不结盟的一页。