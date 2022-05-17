芬兰预备军人紧急练兵以迎战俄罗斯任何威胁

芬兰/俄罗斯/乌克兰/北约

芬兰和瑞典分别于周日和周一宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰的直接原因，他们 "历史性 "地决定加入了北约，翻过了几十年来军事不结盟的一页。在赫尔辛基附近的一个风吹日晒的小岛上，来自各行各业的芬兰人都来参加刚刚过去的周末的军事训练，在他们国家希望加入北约以保护自己不受俄罗斯影响的时候，志愿者人数激增。

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据法新社今天说，虽然芬兰军队只有13,000名职业军人，但这个拥有550万人口的国家拥有令人印象深刻的90万名预备役军人，战时军队即刻能有28万名士兵。作为芬兰国家的象征，预备军人一直想准备好面对最坏的情况。而对于5月的这个星期六在圣哈米纳军事岛上的许多人来说，俄罗斯对乌克兰的入侵是一个警钟。

在乌克兰战争爆发的第一周内，志愿防卫计划的报名人数就开始上升。志愿者人数不再是每周600人，而是飙升至6000人，促使芬兰政府向MPK额外支付300万欧元。

芬兰自1917年从俄罗斯独立出来，然后在1939年被苏联入侵，在第二次世界大战的大部分时间里与它的强大邻国交战，最后与纳粹德国结成事实上的联盟。二战冲突导致芬兰失去了大部分领土，尔后在冷战期间在莫斯科的眼皮底下被迫中立了几十年。

芬兰和瑞典分别于周日和周一宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰的直接原因，他们 "历史性 "地加入了北约，翻过了几十年来军事不结盟的一页。自乌克兰冲突开始以来，芬兰民众对北约的支持度在几个月内增加了两倍，现在达到了75%以上的峰值。

莫斯科对两个北欧国家的加入计划表示恼怒，威胁要作出 "回应"。

芬兰对预备军人MPK的培训课程提供广泛的课程，使公民为危机做好准备，每年有4万人参加。课程包括从基本的地图阅读和森林露营到狙击手训练和反坦克武器。

大多数参与者都是前来进修的预备役军人。

与大多数欧洲国家不同，芬兰的国防建立在义务兵役制的基础上。所有18至60岁的男性都要被征召，而女性则在自愿的基础上被征召。每年有超过2万名年轻的应征者服役，时间从6个月到近1年不等。此后，他们加入了预备役。