英国推动立法单方调整北爱协议

欧盟要反制

英国外交大臣特拉斯17日说，政府将推动新法，以调整脱欧衍生的北爱协议、解决协议对英国政治和经济造成的难题，但强调这不意味取消协议，英国也将持续寻求与欧盟协商。

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欧洲联盟执行委员会警告，若英国执意立法单方面改变协议内容，欧盟将运用“一切可运用手段”反制。

英国在脱欧期间与欧盟签定“北爱尔兰协议”，以规范英国其他地区与北爱之间，以及北爱与仍是欧盟会员国的爱尔兰之间的经济活动。

实务上，协议相当于让北爱续留欧盟单一市场、遵循欧盟产品规范，既侵蚀英国既有体制、加深北爱内部“亲英”与“亲爱”势力的分歧，也刺激数百家英国企业退出北爱市场，以及北爱与英国其他地区之间的贸易量下滑。英国政府因此自去年起即多次要求与欧盟重新协商，但欧盟立场强硬，仅愿意在技术细节上有限让步。

北爱民族主义政党“新芬党”（Sinn Féin）今年5月在地方议会选举跃居最大党，创爱尔兰1921年南、北分治后首例，进一步加深协议存续以及英国与欧盟关係危机。5月上旬选举结果出炉后，北爱至今仍无法按往年“权力共享”原则组成纳入不同政治势力的共治政府，当地政治陷入停摆，剷除北爱协议衍生的问题更显得迫在眉睫。

英国10日国会开议大典的御座致辞预告政府将推出相关法案解决协议困局。特拉斯（Liz Truss）17日在国会表示，政府首要任务是全方位维护1998年签定、旨在结束北爱冲突的“耶稣受难日协议”（Good Friday Agreement），并确保南、北爱与英国之间能充分协调合作，但现在这个协议及其衍生的机制都面临压力。

特拉斯指出，北爱当地所有政党都同意，有必要改变北爱协议。北爱与英国其他地区之间的现有欧盟通关程序对企业造成大量的认证、检疫等额外费用与文书作业成本。此外，北爱民众也无法完整受益于英国的税赋优惠措施。

针对欧盟的疑虑，包括爱尔兰境内的欧盟规范恐受影响，特拉斯表示，英方已提出方案，包括建立即时回报机制，以确保依循英国标准生产、最终目的地是北爱的货品不会进入爱尔兰，以及让最终目的地是北爱和爱尔兰的货品分流，分别设立“绿色”和“红色”通道。

尽管英方有诚意寻求各方都可接受的解决方案，特拉斯说，欧盟的谈判代表一直未获足够授权，无从根本解决协议困局。英国政府因此率先推动立法，为改变协议提供法律基础。

不过，特拉斯强调，英国的作法不违背国际法，原因包括这是为了落实更早签定的“耶稣受难日协议”。此外，任何对北爱协议的调整都将事先与北爱各界取得共识，也将确保不会对欧盟单一市场造成负面影响。

她重申，英国仍对欧盟敞开协商大门，但由于情势急迫，英国必须儘快就北爱问题行使主权范围内的法律行动。

特拉斯已邀请欧盟执委会副主席、“英国脱欧事务欧方谈判代表”塞夫科维奇（Maroš Šefčovič）访问伦敦，儘快就北爱协议展开协商。虽然立法确实并非英国解决北爱僵局唯一手段，但欧盟态度强硬，让英方必须大动作向欧盟进一步施压。值此俄乌战争需要西方团结应对之际，北爱议题不仅恐为英、欧关系添变数，在英国国内造成的政治和社会动盪恐也将让外部恶意行为者有操作空间。