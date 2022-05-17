马友友荣获比尔吉特-尼尔森音乐奖 跨界得奖第一人

瑞典/马友友/比尔吉特-尼尔森奖

美国大提琴家马友友周二被授予比尔吉特-尼尔森奖，成为首位获得瑞典百万美元大奖的音乐家，该奖项传统上只为歌剧艺术家保留。

广告 继续浏览后续

法新社今天引据颁发该奖项的比尔吉特-尼尔森基金会主席苏珊娜-雷登在一份声明中说，66岁的华裔音乐家马友友，出生于巴黎，为 "音乐史贡献了重要篇章"。

她说："马友友以卓越的音乐才能、热情和奉献精神，对音乐的追求承诺帮助我们想象和建设一个更强大的社会和更美好的未来。

据该基金会称，比尔吉特-尼尔森奖的奖金为100万美元（约95万欧元），是古典音乐界最富有的奖项。

据马友友说：“能够获得这个奖项，并在我们最伟大的音乐榜样之一的遗产中，扮演一个小小的角色，我感到非常荣幸。”

为纪念同名的瑞典歌手，该奖项表彰了活跃的歌手、指挥家和音乐团体。2019年，该奖项已扩大到音乐家。

作为世界知名的大提琴演奏家，马友友共获得了19个格莱美奖的近90张专辑。他还演奏了许多电影配乐。

据法新社说，在新冠疫情大流行期间，他经常在社交网络上发布巴赫和贝多芬等古典作曲家的表演，多次演奏以纪念新冠病毒大流行病的受害者并向医务人员致敬。