乌克兰军方承认抵御俄罗斯侵乌进入持久战

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部长Oleksiy Reznikov表示，随着俄罗斯人寻求完全控制顿巴斯地区并占领南部，与莫斯科的侵乌战争正在进入一个延时阶段。

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据乌克兰国防部长列兹尼科夫Oleksiy Reznikov周二告诉欧洲联盟国防部长和北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格：“俄罗斯正在为长期军事行动做准备。”乌克兰国防部长认为，"战争正在进入一个漫长的阶段。"这篇讲话被贴在他的脸书Facebook账户上。

法新社引述乌克兰国防部长列兹尼科夫称，俄罗斯军队目前正在扎波罗热和赫尔松地区所占领土上加固其阵地，以便在必要时转为防御战模式。列兹尼科夫说："目前，克里姆林宫的主要努力集中在试图包围和摧毁乌克兰在顿涅茨克和卢甘斯克地区的武装力量集团"，该地区在乌克兰东部，部分掌握在亲俄分离主义分子手中。

据乌克兰国防部在周二的晚间报告中说，俄罗斯军队正在顿涅茨克地区进行 "沿整个接触线的进攻"，并在邻近的卢甘斯克地区进行部分进攻。

顿涅茨克州州长帕夫洛-基里连科在Telegram上说，星期二，顿涅茨克州有7名平民被俄罗斯军队杀害，另有6人受伤。而卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊说，在卢甘斯克州，俄罗斯军队正试图在波帕斯纳附近突破，并向乌克兰控制下的该州主要城市之一塞维罗涅茨克进发，州长并报告说， "对平民的炮击加剧了"，特别是在盖尔斯克。

法新社称，乌克兰国防部长奥列克西-列兹尼科夫还对欧盟国防官员提到莫斯科的目标是 "建立一条连接俄罗斯和克里米亚的陆地走廊"，克里米亚半岛在2014年被俄罗斯吞并，并企图占领 "整个乌克兰南部"。

乌克兰国防部长呼吁乌克兰的西方盟友在向基辅运送武器方面进行更多协调，"以尽快解放乌克兰的领土"。