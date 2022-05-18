俄罗斯侵乌战争罪第一审 今开庭

乌克兰/战争罪第一庭审

2022年5月13日，在俄罗斯入侵乌克兰战争继续之际，21岁的俄罗斯士兵瓦迪姆-希希马林（Vadim Shishimarin）涉嫌违反战争法和战争准则，在乌克兰基辅法庭审判前一次听证会上坐在被告席上。

乌克兰司法部门星期三今天开始了自莫斯科军队侵入该国以来的第一次战争罪审判，今天的审判涉及一名被指控枪杀手无寸铁的平民的俄罗斯军人。这次审判预计很快会有其他几个审判跟进，这将是对乌克兰司法系统的一次考验，因为国际机构也对俄罗斯军队在该国犯下的虐待行为进行了自己的调查。

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据法新社报道，21岁的音译为希希马林Vadim Shishimarin将于14:00（格林尼治标准时间11:00）在基辅索罗面斯基Solomiansky地区法院出庭，解释2月28日在乌克兰东北部一名62岁男子的死亡事件。

这名来自西伯利亚伊尔库茨克的军人被指控犯有战争罪和预谋杀人罪，面临终身监禁。

希希马林的律师Viktor Ovsiannikov告诉法新社，"他了解对他的指控，"但没有透露他的辩护策略。据乌克兰当局称，希希马林正在与调查人员合作，他并承认了这些杀人指控事实。

这些都是在俄罗斯入侵开始后仅四天发生的。

据乌克兰检方称，瓦迪姆-希希马林（Vadim Shishimarin）是俄罗斯一个坦克师的一辆坦克指挥，当时他的车队遭到攻击。他和其他四名士兵一起偷了一辆车，在行驶开到苏梅地区的舒帕希夫卡村附近时，他们遇到了一名骑自行车的62岁男子。据乌克兰总检察长办公室称，"其中一名军人命令该被告杀死该平民，以便他不能举报他们。

检方在一份声明中指控说，瓦迪姆-希希马林随后用自动冲锋枪从车窗向外开火，该男子当场死亡，受害者当时离他的家只有几十米远。

法新社说，今年5月初，乌克兰当局宣布逮捕了他，但没有提供细节，同时公布了一段视频，其中瓦迪姆-希希马林说他来乌克兰战斗是为了 "在经济上资助他的母亲"。

关于对他的指控，希希马林解释说：“我被命令开枪，我向他开了一次枪。他倒下了，我们就继续上路。”

据希希马林的律师Ovsiannikov说，这个案子很困难。" 律师说："我们在乌克兰从来没有过这样的指控，我们没有先例，没有过判决书。Ovsiannikov补充说，他没有看到当局对被告的 "任何侵权行为"，律师说，会把诉讼案进行到底。

据法新社，乌克兰总检察长Iryna Venediktova在Twitter上的一系列信息中都强调了该案件对她的国家的重要性。她说："我们已经开展了11000多起战争罪调查，并逮捕了40名嫌疑人。在等待他们出庭的同时，通过这第一次审判，我们正在发出一个明确的信号，即任何刽子手，任何在乌克兰下令或帮助犯罪的人都不会逃脱法律制裁。

作为乌克兰决心与时间赛跑的证据，两名俄罗斯军人将从周四开始接受审判，罪名是向乌克兰第二大城市哈尔科夫东北部地区的民用基础设施发射火箭。