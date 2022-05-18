德国前总理施罗德因与普京关系密切遭威胁剥夺政治待遇

德国/施罗德

德国执政联盟周四将解决前政府首脑的特权问题，特别关注与俄罗斯总统普京关系密切并在俄罗斯团体中拥有多项授权的前总理施罗德。有消息称，施罗德的待遇有可能遭剥夺。施罗德所在的社民党甚至酝酿开除他的党籍。

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由社会民主党人、绿党和自由党组成的联盟将对给予前政府首脑的福利做出改革，包括施罗德（1998-2005）和默克尔（2005-2021）都牵涉在其中。该联盟的预算委员会在法新社周三看到的一份决议草案中，呼吁 "联邦政府确保前联邦总理的职能与该职能的持续义务保持一致，而不是只根据前总理的身份"。

不过，施罗德不会是唯一担心的人，因为默克尔也可能看到她的福利待遇包括（员工、司机、办公场所等）会被减少。但卷宗性质不一样，因为这一改革法案主要针对的是施罗生，他已经成为德国的一个麻烦人物，包括对现总理构成负面资产。

根据联盟党的预算委员会指出，77岁的施罗德显现与他的原先职务而有的持续义务。作为前总理，施罗德虽然在最近几个月被他的一些助手纷纷抛弃，但他仍然有权在众议院中拥有几个办公室，并拥有工作人员的预算。这一特权每年花费德国纳税人40万欧元。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，这位前总理一直处于压力之下。与大多数在乌克兰战争前出现在俄罗斯公司管理机构中的前欧洲领导人不同，施罗德仍然没有辞职。这位前德国总理仍然是北溪公司（Nord Stream AG）股东委员会的主席，该公司是俄罗斯和德国之间有争议的天然气管道公司，他还是俄罗斯最大的石油公司--俄罗斯石油公司的监事会主席。

自从俄罗斯侵略乌克兰以来，施罗德被好几个城市剥夺了荣誉市民称号，并成为社会民主党（SPD）要求开除他的目标，他在4月明确表示，除非莫斯科停止向德国输送天然气，否则他无意辞职。他说他不相信会出现这种情况。